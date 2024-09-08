Російська окупаційна армія не перестає цинічно обстрілювати Харківщину. Внаслідок удару по Дергачах було пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі приміщення, гаражі, авто.

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Російські війська вдарили по Дергачах

За попередніми даними, ворожі війська вдарили по місту з РСЗВ "Торнадо-С" близько 17:00. Станом на 20:10 відомо про 13 постраждалих внаслідок обстрілу.

Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 13 людей. Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню. Пошкоджені щонайменше вісім будинків,

– повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також раніше повідомлялось, що внаслідок удару по Дергачах загинула 76-річна жінка.

Наразі прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції документують наслідки збройної агресії Росії.

Росіяни вдарили по приватному житловому сектору в Дергачах / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, у неділю, 8 вересня, російські війська також завдали авіаційного удару по Сумщині. В ОВА повідомили, що, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є поранені, їм надається медична допомога.