Массированная атака по Украине, удар по ДнепроГЭС: хронология 758 дня войны

Ночью и утром 22 марта Россия массированно атаковала Украину ракетами. В частности, оккупанты ударили по ДнепроГЭС и не только. К сожалению, в результате обстрелов есть много разрушений и пострадавших.

В пятницу оккупанты нанесли самую масштабную атаку по украинской энергетике за последнее время. О новых военных преступлениях россиян, последствиях ракетных ударов, борьбе украинцев против агрессора, главные события 22 марта – читайте в материале 24 Канал.

Обратите внимание Оккупанты ударили по крупнейшей ГЭС в Украине – Днепровской: есть попадания