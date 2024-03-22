Массированная атака по Украине, удар по ДнепроГЭС: хронология 758 дня войны
Ночью и утром 22 марта Россия массированно атаковала Украину ракетами. В частности, оккупанты ударили по ДнепроГЭС и не только. К сожалению, в результате обстрелов есть много разрушений и пострадавших.
В пятницу оккупанты нанесли самую масштабную атаку по украинской энергетике за последнее время. О новых военных преступлениях россиян, последствиях ракетных ударов, борьбе украинцев против агрессора, главные события 22 марта – читайте в материале 24 Канал.
Обратите внимание Оккупанты ударили по крупнейшей ГЭС в Украине – Днепровской: есть попадания
Украина начала расследование по факту обстрела ДнепроГЭС и Запорожья. Враг в очередной раз нарушил правила и обычаи войны. Россияне целились в плотину ДнепроГЭС, пытаясь создать новую экологическую катастрофу вроде той, когда они взорвали плотину Каховской ГЭС в 2023 году, В Запорожье есть попадания в жилые дома. Глава ОВА заявил, что под завалами точно есть люди. Особенно это касается частного сектора, там, где жители просто спали, а враг целился по ним ракетами. Вследствие массированной атаки России по энергетическим объектам в Харькове зафиксировано отключение света. Кроме этого, есть проблемы с поставками тепла к жителям города. Директор Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания в станцию. Ситуация на ГЭС-2 является критической, неизвестно, как дальше она будет работать и при какой мощности. Председатель ОВА сообщила, что враг атаковал область "Шахедами" и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадал один человек. Есть повреждения. Однако, перебоев с электроснабжением в области не зафиксировано. На месте попадания работают спасатели ГСЧС. Утром 22 марта украинцы столкнулись с проблемами с доступом к сети интернет. По данным платформы NetBloks, в Украине по состоянию на сейчас фиксируются серьезные массовые сбои в работе интернета в ряде регионов, пострадавших от обстрела. Сейчас продолжается ликвидация пожара на Днепровской ГЭС. В Укргидроэнерго заверили, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая. Оккупанты применили 151 средство воздушного нападения. В частности: В результате противовоздушного боя уничтожено 92 воздушные цели: 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131"; 35 крылатых ракет Х-101/Х-555; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг запустил около 90 ракет и 60 дронов-камикадзе типа "Шахед". Россия прицельно била по энергетической инфраструктуре. Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей, Он также выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время массированной атаки 22 марта. Последствия российской атаки: смотрите видео Вчера враг вывел морские ракетоносители на боевое дежурство, к тому же подводные, с которых обнаружить пуски ракет сложнее. Все это может свидетельствовать о подготовке будущих атак, отметила Гуменюк. Также в последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов. Кроме того, враг начал нетипично использовать тактическую авиацию, исключительно для сбора информации. За прошедшие сутки противник обстреливал Токаревку, Берислав, Тягинку, Кизомис, Казацкое, Белозерку, Велетенское, Новоберислав, Антоновку, Зимовник, Садовое, Камышаны, Станислав, Широкую Балку, Дудчаны, Золотую Балку и город Херсон. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 3 многоэтажки и 12 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, учебное заведение, админздание, детский сад, газопроводы, хозяйственную постройку, сельхозтехнику и автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 – получили ранения. В результате российского обстрела попадания по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине, Продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая. В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В городе вводят графики аварийных отключений света. Федоров сообщил, что 327 ударов по 12 населенным пунктам нанес враг в течение суток. В частности, 12 ракетных ударов оккупанты нанесли по Запорожью и Запорожскому району. 4 авиационные удары по Малой Токмачке, Работино, Левадном. 40 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку и Малиновку. 271 артудар нанесен по территории Орехова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Левадного, Степногорска. Поступило 26 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. В акватории Черного моря 2 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет. Россия атаковала ДнепроГЭС. Вражеская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу. На ДнепроГЭСе во время ракетной атаки осуществляли движение как троллейбусы, так и частные автомобили. О погибших пока информацией не владеем, поэтому не можем подтвердить. А что касается пострадавших, то, к сожалению, это десятки людей, В ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала. За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего за минувшие сутки враг нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 150 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. На Лиманском направлении нашими воинами отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Роздоловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. На Бахмутском направлении нашими защитниками отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области. На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг 8 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области. На Херсонском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Энергоатом сообщил, что в 05:10 во время масштабной ракетной атаки на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская". Она соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. АЭС снова на грани блэкаута. Также ограничено движение на Днепровской ГЭС. Александр Симчишин сообщил, что в Хмельницком есть повреждения объектов инфраструктуры. В результате удара пострадали жилые дома. Также, по предварительной информации, есть раненые и 1 погибшая. Под завалами продолжаются поиски людей. В Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и селах исчез свет. СМИ сообщили о взрывах на Прикарпатье. Ранее Воздушные силы предупреждали, что в направлении Ивано-Франковской области держат курс крылатые ракеты. Председатель ОВА сообщил, что враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры. О взрывах в Киеве написали СМИ и телеграм-каналы. Официальной информации пока нет. В Кривом Роге и Днепре раздавались взрывы. Воздушные силы сообщали об очередных пусках крылатых ракет и "Кинжалов". Оккупанты массированно атаковали Запорожье. Вскоре Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью. Предварительно, 7 домов разрушено, 35 – повреждены. Есть раненые. Количество пострадавших уточняется. За последние несколько минут Воздушные силы сообщили о ракете Х-47М2 "Кинжал" на Днепр, ракету в Черкасской области направлением на Умань, ракеты на границе Черниговской и Полтавской областей по направлению на Киев и ракеты на Кривой Рог. Плюс зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Воздушная тревога продолжается по всей Украине. Оккупанты массированно атакуют Харьков ракетами. Терехов сообщил, что уже прогремело около 15 взрывов. В городе проблемы со светом – враг целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов. Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря. Поздно вечером 21 марта российские захватчики запустили по Украине ударные дроны-камикадзе. "Шахеды" двигались в значительном количестве с Юга на Запад. Под ударом были Одесса и Львовская область. В оккупированном Севастополе вечером 21 марта было неспокойно. В сети жаловались на очень громкие звуки и "хлопок". Тревогу в городе захватчики не объявляли.
Обстрел Днепровской ГЭС – экологический террор: начато расследование
– отметили в Центре стратегических коммуникаций.
В Запорожье под завалами есть люди
Харьков без света, есть проблемы с теплоснабжением
По ДнепроГЭС было два прямых попадания: одна из станций в критическом состоянии
Оккупанты били по критическим объектам инфраструктуры: какая ситуация по областям
На Ивано-Франковщине попадание по объекту критической инфраструктуры
Массовый сбой интернета из-за ракетного обстрела по энергетике
Есть ли угроза прорыва дамбы ДнепроГЭС
Сколько ракет и дронов сбила ПВО
– сообщили в Воздушных силах.
Россия запустила почти 90 ракет и более 60 "Шахедов": Зеленский показал последствия атаки
– подчеркнул президент.
Могут быть новые удары, – Гуменюк рассказала о подготовке россиян
Потери врага
Обстрелы Херсонщины
Россия ударила по крупнейшей ГЭС Украины
– подчеркнули в Укрэнерго.
Оккупанты атаковали Кривой Рог: введены графики аварийных отключений
Россия продолжает террор Запорожской области
Атака на Днепровскую ГЭС: российская ракета попала в троллейбус с людьми
– рассказал Иван Федоров.
"Шахед" попал в энергообъект на Львовщине
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
ЗАЭС на грани блэкаута, движение на Днепровской ГЭС ограничено
В Хмельницкой области есть повреждения объектов инфраструктуры и жертвы
На Ивано-Франковщине взрывы
В Винницкой области прилет в объект критической инфраструктуры
Взрывы в Киеве
В Кривом Роге и Днепре взрывы
Враг нанес 12 ракетных ударов по Запорожью
Харьков под массированным обстрелом
Ту-95МС осуществили пуск крылатых ракет
Россия атаковала Украину "Шахедами"
"Хлопок" в Севастополе
Украина начала расследование по факту обстрела ДнепроГЭС и Запорожья. Враг в очередной раз нарушил правила и обычаи войны.
Россияне целились в плотину ДнепроГЭС, пытаясь создать новую экологическую катастрофу вроде той, когда они взорвали плотину Каховской ГЭС в 2023 году,
В Запорожье есть попадания в жилые дома. Глава ОВА заявил, что под завалами точно есть люди. Особенно это касается частного сектора, там, где жители просто спали, а враг целился по ним ракетами.
Вследствие массированной атаки России по энергетическим объектам в Харькове зафиксировано отключение света. Кроме этого, есть проблемы с поставками тепла к жителям города.
Директор Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания в станцию. Ситуация на ГЭС-2 является критической, неизвестно, как дальше она будет работать и при какой мощности.
Председатель ОВА сообщила, что враг атаковал область "Шахедами" и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадал один человек.
Есть повреждения. Однако, перебоев с электроснабжением в области не зафиксировано. На месте попадания работают спасатели ГСЧС.
Утром 22 марта украинцы столкнулись с проблемами с доступом к сети интернет. По данным платформы NetBloks, в Украине по состоянию на сейчас фиксируются серьезные массовые сбои в работе интернета в ряде регионов, пострадавших от обстрела.
Сейчас продолжается ликвидация пожара на Днепровской ГЭС. В Укргидроэнерго заверили, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.
Оккупанты применили 151 средство воздушного нападения. В частности:
В результате противовоздушного боя уничтожено 92 воздушные цели: 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131"; 35 крылатых ракет Х-101/Х-555; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59,
Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг запустил около 90 ракет и 60 дронов-камикадзе типа "Шахед". Россия прицельно била по энергетической инфраструктуре.
Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей,
Он также выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время массированной атаки 22 марта.
Последствия российской атаки: смотрите видео
Вчера враг вывел морские ракетоносители на боевое дежурство, к тому же подводные, с которых обнаружить пуски ракет сложнее. Все это может свидетельствовать о подготовке будущих атак, отметила Гуменюк.
Также в последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов. Кроме того, враг начал нетипично использовать тактическую авиацию, исключительно для сбора информации.
За прошедшие сутки противник обстреливал Токаревку, Берислав, Тягинку, Кизомис, Казацкое, Белозерку, Велетенское, Новоберислав, Антоновку, Зимовник, Садовое, Камышаны, Станислав, Широкую Балку, Дудчаны, Золотую Балку и город Херсон.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 3 многоэтажки и 12 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, учебное заведение, админздание, детский сад, газопроводы, хозяйственную постройку, сельхозтехнику и автомобили.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 – получили ранения.
В результате российского обстрела попадания по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье.
Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине,
Продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая.
В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В городе вводят графики аварийных отключений света.
Федоров сообщил, что 327 ударов по 12 населенным пунктам нанес враг в течение суток. В частности, 12 ракетных ударов оккупанты нанесли по Запорожью и Запорожскому району.
4 авиационные удары по Малой Токмачке, Работино, Левадном. 40 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку и Малиновку.
271 артудар нанесен по территории Орехова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Левадного, Степногорска.
Поступило 26 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В акватории Черного моря 2 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.
Россия атаковала ДнепроГЭС. Вражеская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу.
На ДнепроГЭСе во время ракетной атаки осуществляли движение как троллейбусы, так и частные автомобили. О погибших пока информацией не владеем, поэтому не можем подтвердить. А что касается пострадавших, то, к сожалению, это десятки людей,
В ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине.
Вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.
За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.
Всего за минувшие сутки враг нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 150 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Роздоловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими защитниками отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 8 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Энергоатом сообщил, что в 05:10 во время масштабной ракетной атаки на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская". Она соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. АЭС снова на грани блэкаута.
Также ограничено движение на Днепровской ГЭС.
Александр Симчишин сообщил, что в Хмельницком есть повреждения объектов инфраструктуры. В результате удара пострадали жилые дома.
Также, по предварительной информации, есть раненые и 1 погибшая. Под завалами продолжаются поиски людей.
В Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и селах исчез свет.
СМИ сообщили о взрывах на Прикарпатье. Ранее Воздушные силы предупреждали, что в направлении Ивано-Франковской области держат курс крылатые ракеты.
Председатель ОВА сообщил, что враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры.
О взрывах в Киеве написали СМИ и телеграм-каналы. Официальной информации пока нет.
В Кривом Роге и Днепре раздавались взрывы. Воздушные силы сообщали об очередных пусках крылатых ракет и "Кинжалов".
Оккупанты массированно атаковали Запорожье. Вскоре Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью.
Предварительно, 7 домов разрушено, 35 – повреждены. Есть раненые. Количество пострадавших уточняется.
За последние несколько минут Воздушные силы сообщили о ракете Х-47М2 "Кинжал" на Днепр, ракету в Черкасской области направлением на Умань, ракеты на границе Черниговской и Полтавской областей по направлению на Киев и ракеты на Кривой Рог.
Плюс зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Воздушная тревога продолжается по всей Украине.
Оккупанты массированно атакуют Харьков ракетами. Терехов сообщил, что уже прогремело около 15 взрывов. В городе проблемы со светом – враг целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов.
Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря.
Поздно вечером 21 марта российские захватчики запустили по Украине ударные дроны-камикадзе. "Шахеды" двигались в значительном количестве с Юга на Запад. Под ударом были Одесса и Львовская область.
В оккупированном Севастополе вечером 21 марта было неспокойно. В сети жаловались на очень громкие звуки и "хлопок". Тревогу в городе захватчики не объявляли.