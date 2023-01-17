Украинцы собрали более 3 миллионов гривен для детей, родители которых погибли от ракеты в Днепре

Украинцы собрали более 3 миллионов гривен детям из Днепра, потерявшим родителей из-за ракетного удара по многоэтажке. Брату и сестре чудом удалось выжить.

15-летняя Каролина и 9-летний Тимур вышли на улицу и ждали родителей, когда российская ракета прилетела в их дом. Напомним, что по состоянию на 17 января уже известно о 44 погибших в результате удара в Днепре.

Важно Британская разведка также подтвердила, что россияне попали в дом в Днепре ракетой Х-22

Украинцы задонатили более 3 миллионов гривен пострадавшим детям

Как стало известно, украинцы собрали более 3 миллионов гривен для Каролины и Тимура, родители которых Ирина и Максим Шевчук погибли под завалами. Эти деньги пойдут на жилье и образование детей.

В настоящее время дети находятся в больнице. У Каролины раздроблена нога, а у Тимура – поломана рука. Рядом с детьми их дядя Антон.



Украинцы собрали для детей более 3 миллионов гривен / фото Валерия Марченко

Что известно о семье Шевчуков

Жена брата погибшей Ирины Валерия Марченко ранее рассказала, что полгода назад семья переехала из Никополя в Днепр. Квартира Ирины и Максима размещалась на 8 этаже многоэтажки.

Дети супругов чудом спаслись. В момент взрыва Тимур и Каролина ждали родителей на улице возле дома. Сейчас малыши находятся в больнице.

Под завалами дома в Днепре до сих пор ищут людей