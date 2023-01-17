Украинцы собрали более 3 миллионов гривен для детей, родители которых погибли от ракеты в Днепре
Источник:Валерия Марченко
Украинцы собрали более 3 миллионов гривен детям из Днепра, потерявшим родителей из-за ракетного удара по многоэтажке. Брату и сестре чудом удалось выжить.
15-летняя Каролина и 9-летний Тимур вышли на улицу и ждали родителей, когда российская ракета прилетела в их дом. Напомним, что по состоянию на 17 января уже известно о 44 погибших в результате удара в Днепре.
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Украинцы задонатили более 3 миллионов гривен пострадавшим детям
Как стало известно, украинцы собрали более 3 миллионов гривен для Каролины и Тимура, родители которых Ирина и Максим Шевчук погибли под завалами. Эти деньги пойдут на жилье и образование детей.
В настоящее время дети находятся в больнице. У Каролины раздроблена нога, а у Тимура – поломана рука. Рядом с детьми их дядя Антон.
Украинцы собрали для детей более 3 миллионов гривен / фото Валерия Марченко
Что известно о семье Шевчуков
Жена брата погибшей Ирины Валерия Марченко ранее рассказала, что полгода назад семья переехала из Никополя в Днепр. Квартира Ирины и Максима размещалась на 8 этаже многоэтажки.
Дети супругов чудом спаслись. В момент взрыва Тимур и Каролина ждали родителей на улице возле дома. Сейчас малыши находятся в больнице.
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- По состоянию на утро 17 января разобрано 90% обломков разрушенной многоэтажки.
- В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 08:00 17 января спасены 39 человек, из которых 6 детей. К сожалению, в результате атаки погибли 40 человек, из которых 3 ребенка. Также травмированы 79 человек (16 детей).
- Получены 47 сообщений о безвести пропавших, из которых 18 человек установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах, 25 человек разыскиваются.
- Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что спасательная операция длится более 63 часов. Всего к работам привлечены 415 человек и 60 единиц техники.