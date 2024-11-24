Продолжаются экспертизы: Зеленский рассказал последние новости о российском ударе новой ракетой

Украина работает с партнерами над установлением всех характеристик ракеты, которой российские войска атаковали Днепр 21 ноября, и над поиском ответа на этот удар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского вечером 24 ноября. По словам президента, мир имеет системы ПВО, способные защищать от вооружения такого типа.

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Зеленский прокомментировал применение врагом новой ракеты

Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел показали информационным агентствам обломки российской ракеты, которая ударила по Днепру.

Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами для установления всех деталей и характеристик по этой ракете. И для того, чтобы вместе найти ответ на этот российский эскалационный шаг,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Россия должна чувствовать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия. Речь идет о последствиях в действиях украинских военных на фронте, а также реакции мира.

Нельзя давать Путину ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие. Нужно постоянно делать все, чтобы Россия была вынуждена искать возможность мира. Настоящего мира,

– сказал президент.

По словам главы государства, это достигается только двумя вещами – помощью Украине и давлением на Россию.

К слову, ранее аналитики ISW рассказали, что Россия может осуществить дополнительные испытательные запуски подобных "Орешнику" баллистических ракет уже в ближайшие дни. Таким образом враг стремится достичь аналогичного внешнего эффекта.