В Днепре вышли на связь 2 жильцов разрушенного дома: поисковая операция продолжается
Источник:Сергей Лысак
Двое жителей разрушенного в результате ракетного удара России дома в Днепре вышли на связь. Поисковая операция продолжается.
Об этом сообщил председатель ОВА. Уточнил, что речь идет о маме и сыне.
Обратите внимание Удар частично разрушил многоэтажку, есть жертва: все, что известно об атаке по ДнепруКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
В Днепре вышли на связь двое жителей многоэтажки
На связь вышли двое жителей многоэтажки, изуродованной в результате ракетной атаки России 28 июня.
Это мама и сын. К счастью, с ними все в порядке. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной,
– заявил Сергей Лысак.
Добавил, что поисково-спасательная операция продолжается. Чрезвычайники разбирают перекрытия разрушенных этажей.
Важно Вспыхнуло с новой силой: на месте ракетного удара по Днепру снова есть возгорание
В Днепре продолжается поисковая операция / Фото из телеграма Лысака
Заметим, утром в полиции сообщили, что идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара. Это 75-летняя жительница разрушенной многоэтажки.