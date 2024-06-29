Ракета попала в считанных метрах: как выглядит второй день рождения обычных жителей
Россия нанесла удар по дому в Днепре. В результате обстрела значительное количество людей пострадало.
Россия вечером 28 июня направила по Днепру две ракеты. местные телеграмм-каналы распространяют видео, как выглядит квартира рядом с местом прилета.
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Выбитые окна и ужасающий вид из окна
Видео с последствиями удара попало в сеть. На записи можно увидеть, что в квартире рядом выбиты окна. Кроме этого, если выглянуть из окна, то можно увидеть непосредственно дом, куда прилетело.
Из окна также видно поврежденные крыши и пробитую насквозь стену дома рядом. Жители квартиры понимают, насколько им повезло.
Последствия прилета в Днепре: смотрите видео
Так выглядит второй день рождения обычных жителей Днепра. Ракета россиян попала в считанных метрах от квартиры автора видео. Это просто ужас, – говорится в сообщении.
Россия постоянно атакует Днепр и 28 июня не стало исключением. Среди пострадавших в результате российского обстрела 7-месячный младенец и беременная женщина.