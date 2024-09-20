Удар по Днепру: частично разрушено здание образовательного центра, есть пострадавший

Стали известны последствия вечернего удара по Днепру. К сожалению, здесь также речь идет о раненых и разрушениях, как и во время ударов по Одессе и Харькову 20 сентября.

Сергей Лысак сообщил информацию о последствиях вражеского попадания. Взрывы в Днепре прогремели после восьми вечера.

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Какие последствия удара по Днепру 20 сентября

Враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший. Он в состоянии средней тяжести. Частично разрушено здание образовательного центра,

– написал Сергей Лысак.

Он добавил, что детали уточняют, потому что еще продолжается обследование территории.

Из следующего поста стали известны детали о раненом.

"Из-за удара по Днепру пострадал 19-летний парень. У него множественные ссадины и перелом. Врачи оказывают необходимую медпомощь. Кроме здания, разбиты 11 авто", – отметил глава ОВА.

Это не первая атака с ранеными за день

Также в этот день оккупанты обстреляли Одессу и Харьков.

В Одессе ранены четверо гражданских. Вероятно, били "Искандером-М", по крайней мере говорилось об угрозе баллистики из Крыма. Обломки ракеты повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа.

По Харькову ударили КАБами, есть попадания в Слободском и Основянском районах. В последнем трое пострадавших.

Кроме этого, был обстрелян ряд прифронтовых населенных пунктов, там тоже есть раненые.

В 21:18 в небо взлетел МиГ, из-за чего по всей Украине объявили тревогу. В дополнение враг запустил "Шахеды".

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