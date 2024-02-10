Кости стали почти пеплом: установить тело младенца в Харькове невозможно
Источник:Сергей Болвинов
Поздно вечером 9 февраля россияне нанесли удары дронами-камикадзе по Харькову, в результате чего вспыхнул ряд частных зданий. К сожалению, известно о погибших – личность некоторых из них невозможно установить на месте.
Так, тело младенца, которое погибло из-за российского террора, превратилось почти в пепел. Вероятно, мать не отпускала ребенка даже когда огонь охватил всё вокруг.
Смотрите также Жуткий удар "Шахедами" по Харькову: количество жертв возросло, погибли дети
Ужасные последствия удара
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о последствиях атаки "Шахедами". Он отметил, что тело погибшего ребенка невозможно опознать на месте – оно сгорело.
К сожалению. Установить тело младенца на месте невозможно. Температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел,
– сообщил Болвинов.
Дом вместе с жителями сгорел дотла / фото Сергей Болвинов
Он отметил, что на месте работает судебный эксперт – медик. Сейчас все собирают для перевозки в морг на экспертизу. Болвинов сообщил, что вероятно, мать держала детей, обнимая и прижимая к груди.
Что известно об атаке
- Вечером 9 февраля россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Как сообщили Болвинов 24 каналу предварительно три БпЛА типа "Шахед" попали в нефтебазу, вследствие чего загорелись дома. По его словам, фактически вся улица превратилась в адскую расплавленную массу, потому что топливо смешалось со снегом и начало гореть.
- В результате обстрела сгорели по меньшей мере 15 жилых домов. Люди оказались в ловушке и фактически сгорели заживо. Тела сильно обгорели, поэтому для установления лиц погибших будут применить ДНК-экспертизу.
- К сожалению, погибло семь человек, из них трое – дети 4, 7 лет и 7-месячный младенец. Пятеро погибших находилось в одном доме. Отмечается, что семья пыталась спрятаться в ванной. Мужчину нашли в коридоре дома.