Удар по дому в Краматорске: один из раненых скончался в больнице

Россияне 14 марта обстреляли Краматорск в Донецкой области. Они попали в многоквартирный дом. Один из раненых скончался в больнице

Еще трое раненых получают медицинскую помощь. На месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели.

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Людей ищут под завалами

Жителей достали из-под завалов. В одном из домов, в который попала ракета, повреждены перекрытия в подъезде. Однако поисковики продолжаются, окончательное количество пострадавших устанавливают.

Правоохранители осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрел Краматорска / Фото Донецкой прокуратуры:

Что известно об обстреле

Оккупанты около 08:30 обстреляли Краматорск. По состоянию на 09:47 сообщили, что трое гражданских людей ранены. По предварительной информации, повреждены шесть многоэтажек.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что российская ракета попала прямо в центр города. Глава государства подчеркнул, что каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство.

Предыдущий удар по Краматорску: