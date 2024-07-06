Удар по многоэтажке в Днепре: спасатели наконец завершили разбор завалов

В Днепре спасатели наконец завершили разбирать завалы многоэтажки в Днепре, которую враг разбил более недели назад, – 28 июня.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА. Чиновник отметил, что спасатели работали на месте вражеского удара круглосуточно.

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В Днепре завершили разбор завалов

Около 16 часов 6 июля Лысак написал, что спасатели наконец завершили разбирать завалы многоэтажки в Днепре, которую враг разбил еще более недели назад.

Работали круглосуточно. Вывезли почти 2000 тонн строительного мусора. Из-за той атаки, к сожалению, погибли три человека. 12 – пострадали. Трое из них до сих пор в больнице,

– сообщил председатель ОВА.

Чиновник выразил соболезнования семьям жертв атаки и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, поблагодарил всех, кто в тот трагический вечер и все время после помогал, – чрезвычайников, медиков, коммунальщиков, благотворителей...

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В Днепре завершили разбор завалов многоэтажки / Фото из телеграма Лысака

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким в результате российской атаки. Вечная память!