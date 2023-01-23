Ракетный удар по дому в Днепре: сколько травмированных остаются до сих пор в больнице
Много жителей Днепра, пострадавших во время последнего ракетного удара, остаются в больницах. Среди пострадавших есть ребенок.
Так, в настоящее время в больницах находятся 18 травмированных человек. Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Алексей Григорук во время брифинга, информирует 24 Канал.
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Новые детали о пострадавших в Днепре
В настоящее время в стационарах находятся 18 пациентов, в том числе один ребенок. Среди них нет тяжелых, все уже переведены из реанимации в общесоматические отделения для дальнейшего лечения и реабилитации. Они обеспечены всем необходимым, в том числе оказывается и психологическая помощь,
– рассказал Григорук.
По его словам, среди пострадавших также есть 4 переселенца. Всего известно, что в результате удара травмировались более 80 человек, из них 16 – дети.
Как стало известно, троих раненых не удалось спасти – они скончались в больницах.
"Среди погибших из-за ракетного удара – четверо медицинских работников: трое стоматологов и медицинская сестра", – рассказал Григорук.
Кстати, также в результате российской атаки была полностью разрушена седьмая амбулатория центра первичной медико-санитарной помощи №4.
Ракетная атака по Днепру: последние новости
- Российские военные атаковали дом в Днепре 14 января, нанеся удар ракетой Х-22.
- 17 января в Днепре завершили поисковые работы на месте ракетных обстрелов, длившихся три дня.
- Елена Журавская, которой было 73 года, находилась в доме, куда 14 января попала российская ракета. Тело женщины все еще ищут.
- Известно, что в результате удара по дому в Днепре погибли 46 человек. Спасательную операцию завершили, но без вести пропавшими считают шесть человек. Их тела до сих пор ищут.
- Мэр Борис Филатов рассказал, что город устанавливает, сколько квартир разрушили враги. Коммунальные службы проводят инструментальное обследование подъездов, которые размещались возле уничтоженных квартир. Мэр отметил, что после окончания инструментального обследования будет точная цифра убитых.
- В Днепре в результате ракетного удара погибла целая семья Фигурных. 20 января их похоронили.
- Кстати, в Днепре после трагедии в разрушенном доме обнаружили немалую сумму денег. Собственника этих средств пока не нашли.