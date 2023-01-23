Ракетный удар по дому в Днепре: сколько травмированных остаются до сих пор в больнице

Много жителей Днепра, пострадавших во время последнего ракетного удара, остаются в больницах. Среди пострадавших есть ребенок.

Так, в настоящее время в больницах находятся 18 травмированных человек. Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Алексей Григорук во время брифинга, информирует 24 Канал.

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Новые детали о пострадавших в Днепре

В настоящее время в стационарах находятся 18 пациентов, в том числе один ребенок. Среди них нет тяжелых, все уже переведены из реанимации в общесоматические отделения для дальнейшего лечения и реабилитации. Они обеспечены всем необходимым, в том числе оказывается и психологическая помощь,

– рассказал Григорук.

По его словам, среди пострадавших также есть 4 переселенца. Всего известно, что в результате удара травмировались более 80 человек, из них 16 – дети.

Как стало известно, троих раненых не удалось спасти – они скончались в больницах.

"Среди погибших из-за ракетного удара – четверо медицинских работников: трое стоматологов и медицинская сестра", – рассказал Григорук.

Кстати, также в результате российской атаки была полностью разрушена седьмая амбулатория центра первичной медико-санитарной помощи №4.

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