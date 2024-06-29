Вспыхнуло с новой силой: на месте ракетного удара по Днепру снова есть возгорание

Россияне 28 июня ударили по девятиэтажке, в результате попадания разрушено несколько этажей, на месте возник пожар. Спасателям сначала удалось потушить пламя.

Однако сейчас огонь явно вспыхнул с новой силой, ведь на месте попадания снова фиксируется возгорание. Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

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На месте удара снова возникло возгорание

Вчера, 28 июня, по данным министерства внутренних дел, ориентировочно в 22:50 в Днепре ликвидировали пожар в поврежденном ракетным ударом жилом доме. Однако сейчас есть информация о том, что на месте попадания снова есть возгорание.

В многоэтажке, куда 28 июня армия России попала ракетой, наблюдается возгорание. Из окна одной из квартир идет дым,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас на месте работают спасатели, они тушат огонь.

В доме в Днепре снова есть возгорание: смотрите видео

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Напомним, ранее отмечалось, что в жилом доме разрушено 4 этажа, пятый получил повреждения. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

По состоянию на сегодняшнее утро, 29 июня, известно об одном погибшем человеке и 13 раненых. Среди пострадавших – младенец и беременная женщина.

Сейчас без вести пропавшими считаются две женщины. Кроме этого, в полиции сообщили, что по состоянию на 11:00 в полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек.