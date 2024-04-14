Оккупанты снова сбросили КАБ на пятиэтажку в Очеретино: есть жертва и раненые
Источник:Вадим Филашкин
Российские захватчики 14 апреля снова атаковали Очеретино Донецкой области. Оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на пятиэтажку. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Так, в результате российского удара один человек погиб. Еще двое получили ранения.
К слову Удар по дому в Донецкой области: под завалами могут быть люди, почему их не ищут
Россияне ударили по многоэтажке
Днем 14 апреля россияне сбросили на поселок авиабомбу. Агрессор попал в 5-этажку.
Из-под завалов дома вытащили тело 67-летней женщины,
– сообщил председатель Донецкой ОВА.
Вадим Филашкин рассказал, что еще двух раненых доставили в больницу. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Еще раз призываю: не рискуйте своей жизнью! Эвакуируйтесь!
– подчеркнул чиновник.
Последствия российского удара по Очеретино / Фото из телеграма Филашкина
Детали от прокуратуры
В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по факту атаки армии России на Очеретино. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.
По данным следствия, 14 апреля войска государства-агрессора в очередной раз ударили с авиации по Очеретино Покровского района.
Подверглись разрушениям 5-этажные дома, в одном из которых возник пожар. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 67-летняя женщина. В больницу с ранениями различной степени тяжести доставлены двое мужчин,
– рассказали в прокуратуре.
Добавили, что в домах выбиты стекла, окна, двери, повреждены балконы.
Днем ранее агрессор также сбросил КАБы
- Заметим, что оккупанты сбросили КАБы на Очеретино и 13 апреля. Российские захватчики также попали в пятиэтажку.
- Спасателям удалось деблокировать женщину.
- Глава поселковой военно-гражданской администрации рассказал, что в подвале могут находиться еще 6 человек.
- "Там нельзя провести поисковые работы, потому что дом завалился. В том месте, где был подвал, в нем скрывались, по словам местных, 6 человек", – сказал Николай Коваленко.
- Уточнил, что среди них двое мужчин 1983 года рождения. Один из них был в подвале вместе с мамой и бабушкой.
- В результате этого российского удара разрушены два подъезда из четырех. По словам Коваленко, поисковые работы начинали. Однако, провести их не могут из-за ситуации с безопасностью.