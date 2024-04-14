Оккупанты снова сбросили КАБ на пятиэтажку в Очеретино: есть жертва и раненые

Российские захватчики 14 апреля снова атаковали Очеретино Донецкой области. Оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на пятиэтажку. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Так, в результате российского удара один человек погиб. Еще двое получили ранения.

К слову Удар по дому в Донецкой области: под завалами могут быть люди, почему их не ищут

Россияне ударили по многоэтажке

Днем 14 апреля россияне сбросили на поселок авиабомбу. Агрессор попал в 5-этажку.

Из-под завалов дома вытащили тело 67-летней женщины,

– сообщил председатель Донецкой ОВА.

Вадим Филашкин рассказал, что еще двух раненых доставили в больницу. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Еще раз призываю: не рискуйте своей жизнью! Эвакуируйтесь!

– подчеркнул чиновник.

Последствия российского удара по Очеретино / Фото из телеграма Филашкина

Детали от прокуратуры

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшим – скорейшего выздоровления.

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по факту атаки армии России на Очеретино. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

По данным следствия, 14 апреля войска государства-агрессора в очередной раз ударили с авиации по Очеретино Покровского района.

Подверглись разрушениям 5-этажные дома, в одном из которых возник пожар. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 67-летняя женщина. В больницу с ранениями различной степени тяжести доставлены двое мужчин,

– рассказали в прокуратуре.

Добавили, что в домах выбиты стекла, окна, двери, повреждены балконы.

Днем ранее агрессор также сбросил КАБы