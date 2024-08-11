Там погибли отец и сын: СМИ показали кадры с места удара по дому под Броварами

Ночью оккупанты ударили "Искандерами" по Киевской области. Обломки вражеской ракеты упали на частные дома. Погибли люди.

Около половины первого ночи россияне запустили баллистику на Киев. Основной удар на себя взял пригород. В Броварском районе обломки ракет упали на жилые дома.

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Ничего не осталось

По состоянию на 08:00 полицейские задокументировали повреждения 8 домов и 4 транспортных средств.

В одном из районов Киевской области из-под завалов дома работники ГСЧС достали тело погибшего 35-летнего мужчины и его 4-летнего сына. Также в доме есть пострадавшие: 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

Последствия российского удара под Броварами / Фото Нацполиция / Киев24

К слову, в КГВА рассказали, что ночью регион оказался под атакой не только ракет, но и дронов. Сначала противник ударил по области баллистикой, а затем запустил на столицу около десятка БПЛА. Силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины.