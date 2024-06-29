Сквозь руины разрушенного в Днепре дома развевается украинский флаг: щемящее фото

Российская ракета оставила огромную дыру в доме в центре Днепра на День Конституции. Сквозь нее можно увидеть, что позади развевается украинский флаг.

Соответствующее фото публикуют местные телеграмм-каналы.

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В результате удара по дому обвалился подъезд. Местный житель заметил, что сквозь эту трагическую дыру теперь просматривается флаг Украины.



Флаг просматривается сквозь поврежденный дом в Днепре / Фото из местного телеграмм-канала

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Какая ситуация сейчас в Днепре

С вечера 28 июня до сих пор продолжается разбор завалов в полуразрушенном доме. Сейчас чрезвычайники разбирают перекрытия разрушенных этажей.

По состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке. Еще 12 человек пострадали. Шестеро из них находятся больнице. Среди госпитализированных – беременная женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пациентке оказывают всю необходимую медпомощь.

Также пока неизвестна судьба нескольких человек.