"Жить не хочется": Максим Кулик эмоционально обратился к родным, которые погибли во время удара

Российская армия утром 11 ноября нанесла ракетный удар по дому в Кривом Роге и убила Елену Кулик и ее троих детей. В четверг, 14 ноября, в городе проходит церемония прощания с погибшими.

На ней муж и отец, который потерял семью, растрогал речью и обращением к своим родным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои.Кривой Рог".

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Отец обратился к своим погибшим детям и жене

Максим Кулик, муж Елены Кулик и отец троих детей, погибших в результате ракетного удара по дому в Кривом Роге, растрогал речью во время церемонии прощания с родными.

И жить мне не хочется. И сегодня я должен быть здесь, рядом с вами... Я не могу вас узнать, вы не такие,

– сдерживая слезы начал речь мужчина.

Он обратился к каждому члену своей семьи и сказал им самые теплые слова. Так, сначала Максим обратился к жене Елене: "Душа моя, кровинка моя, сердце мое, поддержка моя, опора моя, тыл мой. Я очень сильно тебя люблю. Я всегда буду любить тебя".

После этого убитый горем мужчина обратился к своим детям. Максим отметил, что 10-летний сын Кирилл был его лучшим другом.

"Как мало времени я уделял тебе в последнее время. Ты навсегда в моем сердце", – добавил мужчина.

Затем Максим обратился к младшему сыну – Демиду, которому было всего 2 годика.

"Я купал тебя, спал с тобой, кормил, гулял с тобой. Ты всегда говорил "папочка"", – вспоминает мужчина.

Самому маленькому ребенку, дочери Ульяне, было всего 2 месяца. Максим с нетерпением ждал, когда она подрастет и станет настоящей папиной дочкой.

Я разговаривал с тобой и так хотел, чтобы ты сказала "папа". Ты улыбалась мне и я так ждал, когда ты станешь папиной дочкой,

– добавил убитый горем отец.

Заканчивая свою речь, Максим отметил, что всегда будет любить свою семью и никогда не забудет их.

Максим Кулик на церемонии прощания с родным: смотрите видео

Особенно трагическим является момент, когда во время речи мужчины в городе снова прозвучала воздушная тревога. Вероятно, в городе снова была угроза баллистики, но, к счастью, враг не запускал ракеты.