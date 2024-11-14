"Жить не хочется": Максим Кулик эмоционально обратился к родным, которые погибли во время удара
Российская армия утром 11 ноября нанесла ракетный удар по дому в Кривом Роге и убила Елену Кулик и ее троих детей. В четверг, 14 ноября, в городе проходит церемония прощания с погибшими.
На ней муж и отец, который потерял семью, растрогал речью и обращением к своим родным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои.Кривой Рог".
К теме Очень светлые люди: как вспоминают семью Куликов, которую убила Россия в Кривом Роге
Отец обратился к своим погибшим детям и жене
Максим Кулик, муж Елены Кулик и отец троих детей, погибших в результате ракетного удара по дому в Кривом Роге, растрогал речью во время церемонии прощания с родными.
И жить мне не хочется. И сегодня я должен быть здесь, рядом с вами... Я не могу вас узнать, вы не такие,
– сдерживая слезы начал речь мужчина.
Он обратился к каждому члену своей семьи и сказал им самые теплые слова. Так, сначала Максим обратился к жене Елене: "Душа моя, кровинка моя, сердце мое, поддержка моя, опора моя, тыл мой. Я очень сильно тебя люблю. Я всегда буду любить тебя".
После этого убитый горем мужчина обратился к своим детям. Максим отметил, что 10-летний сын Кирилл был его лучшим другом.
"Как мало времени я уделял тебе в последнее время. Ты навсегда в моем сердце", – добавил мужчина.
Затем Максим обратился к младшему сыну – Демиду, которому было всего 2 годика.
"Я купал тебя, спал с тобой, кормил, гулял с тобой. Ты всегда говорил "папочка"", – вспоминает мужчина.
Самому маленькому ребенку, дочери Ульяне, было всего 2 месяца. Максим с нетерпением ждал, когда она подрастет и станет настоящей папиной дочкой.
Я разговаривал с тобой и так хотел, чтобы ты сказала "папа". Ты улыбалась мне и я так ждал, когда ты станешь папиной дочкой,
– добавил убитый горем отец.
Заканчивая свою речь, Максим отметил, что всегда будет любить свою семью и никогда не забудет их.
Максим Кулик на церемонии прощания с родным: смотрите видео
Особенно трагическим является момент, когда во время речи мужчины в городе снова прозвучала воздушная тревога. Вероятно, в городе снова была угроза баллистики, но, к счастью, враг не запускал ракеты.