На ній чоловік та батько, який втратив сім'ю, розчулив промовою та зверненням до своїх рідних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Свої.Кривий Ріг".

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Батько звернувся до своїх загиблих дітей та дружини

Максим Кулик, чоловік Олени Кулик та батько трьох дітей, які загинули внаслідок ракетного удару по будинку в Кривому Розі, розчулив промовою під час церемонії прощання з рідними.

І жити мені не хочеться. І сьогодні я повинен бути тут, поруч з вами… Я не можу вас впізнати, ви не такі,

– стримуючи сльози почав промову чоловік.

Він звернувся до кожного члена своєї родини та сказав їм найтепліші слова. Так, спочатку Максим звернувся до дружини Олени: "Душа моя, кровинка моя, серце моє, підтримка моя, опора моя, тил мій. Я дуже сильно тебе кохаю. Я завжди кохатиму тебе".

Після цього вбитий горем чоловік звернувся до своїх діток. Максим наголосив, що 10-річний син Кирило був його найкращим другом.

"Як мало часу я приділяв тобі останнім часом. Ти назавжди в моєму серці", – додав чоловік.

Потім Максим звернувся до молодшого сина – Демида, якому було лише 2 рочки.

"Я купав тебе, спав з тобою, годував, гуляв з тобою. Ти завжди казав "папочка"", – пригадує чоловік.

Найменшій дитині, донечці Уляні, було усього 2 місяці. Максим з нетерпінням чекав, коли вона підросте й стане справжньою татовою донечкою.

Я розмовляв з тобою і так хотів, щоб ти сказала "папа". Ти усміхалася мені і я так чекав, коли ти станеш татовою донечкою,

– додав вбитий горем батько.

Закінчуючи свою промову, Максим наголосив, що завжди любитиме свою сім'ю й ніколи не забуде їх.

Максим Кулик на церемонії прощання з рідним: дивіться відео

Особливо трагічним є момент, коли під час промови чоловіка у місті знову пролунала повітряна тривога. Ймовірно, у місті знову була загроза балістики, але, на щастя, ворог не запускав ракети.