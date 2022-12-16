Удар по дому в Кривом Роге: погибли молодые супруги

16 декабря 2022, 18:27
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Валентин Резниченко

Во время массированной атаки утром 16 декабря ракеты попали в здание в Кривом Роге. К сожалению, погибли молодые супруги.

Под обломками дома еще их маленький сын. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал фото дома – он полностью разрушен.

Важно Террористический удар по дому в Кривом Роге: 3 человека погибли еще 13 – ранены

Много раненых детей

Также погибла 64-летняя женщина, 13 человек ранены, в том числе и четверо детей. Все находятся в больнице, а 7-летняя девочка – в тяжелом состоянии.

Семьи просто жили в своем доме... Россияне заплатят за каждую искалеченную жизнь,
– подчеркнул Резниченко.

Удар по дому в Кривом Роге / Фото Днепропетровской ОВА:

Попадание в объект энергосистемы

Глава Криворожской РГА Евгений Ситниченко сообщил , что некоторые из ракет попали в энергосистему района. Там вспыхнул пожар, что привело к большим разрушениям.

Энергетики продолжают работу по восстановлению поврежденного объекта, чтобы местные жители как можно быстрее получили электроснабжение.

Массированная ракетная атака по Украине: что известно

  • Утром 16 декабря россияне совершили 9 массированную ракетную атаку по Украине. Они выпустили 76 ракет, но ПВО сбило 60.
  • В ходе атаки россияне применяли самолеты Ту-95, Су-35, МиГ-31. К слову, Ту-95 запускали из "Энгельса", чего раньше не было.
  • Взрывы, кроме Кривого Рога, звучали еще и в Киевской области. В столицу летели от 40 ракет, но ПВО уничтожили 36.
  • Впрочем, к сожалению, были попадания в энергетические объекты Украины. Укрэнерго объявили чрезвычайную ситуацию. По всей стране ввели экстренные отключения света.
  • Энергетики работают, однако на восстановление нужно больше времени, чем обычно.

Кстати, после очередной атаки в Белом доме анонсировали помощь Украине по ПВО . Однако отметили, что в настоящее время информация непублична, поэтому детали пока неизвестны.

Автор: Ольга Музика