Удар по дому в Кривом Роге: погибли молодые супруги
Источник:Валентин Резниченко
Во время массированной атаки утром 16 декабря ракеты попали в здание в Кривом Роге. К сожалению, погибли молодые супруги.
Под обломками дома еще их маленький сын. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал фото дома – он полностью разрушен.
Важно Террористический удар по дому в Кривом Роге: 3 человека погибли еще 13 – ранены
Много раненых детей
Также погибла 64-летняя женщина, 13 человек ранены, в том числе и четверо детей. Все находятся в больнице, а 7-летняя девочка – в тяжелом состоянии.
Семьи просто жили в своем доме... Россияне заплатят за каждую искалеченную жизнь,
– подчеркнул Резниченко.
Удар по дому в Кривом Роге / Фото Днепропетровской ОВА:
Попадание в объект энергосистемы
Глава Криворожской РГА Евгений Ситниченко сообщил , что некоторые из ракет попали в энергосистему района. Там вспыхнул пожар, что привело к большим разрушениям.
Энергетики продолжают работу по восстановлению поврежденного объекта, чтобы местные жители как можно быстрее получили электроснабжение.
Массированная ракетная атака по Украине: что известно
- Утром 16 декабря россияне совершили 9 массированную ракетную атаку по Украине. Они выпустили 76 ракет, но ПВО сбило 60.
- В ходе атаки россияне применяли самолеты Ту-95, Су-35, МиГ-31. К слову, Ту-95 запускали из "Энгельса", чего раньше не было.
- Взрывы, кроме Кривого Рога, звучали еще и в Киевской области. В столицу летели от 40 ракет, но ПВО уничтожили 36.
- Впрочем, к сожалению, были попадания в энергетические объекты Украины. Укрэнерго объявили чрезвычайную ситуацию. По всей стране ввели экстренные отключения света.
- Энергетики работают, однако на восстановление нужно больше времени, чем обычно.
Кстати, после очередной атаки в Белом доме анонсировали помощь Украине по ПВО . Однако отметили, что в настоящее время информация непублична, поэтому детали пока неизвестны.