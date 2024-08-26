Часть жителей дома не спустилась в укрытие: в горсовете сказали, есть ли жертвы в Луцке

Во время жестокой и очень долгой воздушной атаки 26 августа россияне впервые попали в многоквартирный дом в Луцке. Городской глава рассказал, что на улицах меньше и людей, и транспорта, но панических настроений нет.

Также город остался без электричества. Возможно, его дадут до пяти вечера.

Какая ситуация в Луцке сейчас

Городской глава Луцка Игорь Полищук в эфире телемарафона сообщил: лишь часть людей успела спуститься в укрытие. Он заверил, что после попадания по дому нет погибших – только раненые.

Специалисты изучают состояние дома, чтобы понять, можно ли там жить. Пострадавшие могут написать заявление в полицию о повреждении имущества.

Очевидно, что в тех квартирах, над которыми повреждена крыша, где повреждены стены и полностью выбиты окна, находиться нельзя,

– объяснил мэр.

Представитель ГСЧС Александр Хорунжий добавил: попадание было около 8:30. Спасатели оперативно прибыли на место, чтобы потушить пожар и помочь раненым. Пострадал один человек. Работники ГСЧС помогли людям выйти из здания и отвели их в безопасное место.

Повреждены пять квартир. Мэр Луцка пообещал, что их жителей временно разместят в других местах. Также спасатели развернули Пункт Несокрушимости, где можно зарядить телефоны и другие гаджеты, получить горячую пищу и напитки. Еще на месте работают психологи.

Обратите внимание! Юрий Погуляйко, глава Волынской ОВА, написал, что в Луцке повреждены два жилых дома и имущество граждан. Один человек погиб, пятеро получили телесные повреждения.