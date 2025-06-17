19 июня, 10:53
Зеленский после возвращения из Канады посетил место трагедии в Соломенском районе Киева
В ночь на 17 июня Россия нанесла жуткий удар по Киеву, в результате чего, в частности, был полностью разрушен подъезд многоэтажки в Соломенском районе. Владимир Зеленский посетил место трагедии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".
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Владимир Зеленский после возвращения из Канады посетил Соломенский район столицы и почтил память жертв российского теракта.
Президент осмотрел территорию, а также возложил цветы на месте разрушенного россиянами дома, под руинами которого погибли 28 человек.