Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".

Дивіться також Удари по 27 локаціях, вщент зруйновано під'їзд: все про масовану атаку на Київ 17 червня

Президент прибув на місце удару Росії у Києві

Володимир Зеленський після повернення з Канади відвідав Солом'янський район столиці і вшанував пам'ять жертв російського теракту.

Президент оглянув територію, а також поклав квіти на місці зруйнованого росіянами будинку, під руїнами якого загинули 28 людей.

Зеленський на місці трагедії у Солом'янському районі: дивіться відео

Зауважимо, що рятувальники завершили пошукові роботи на місці влучання ввечері 18 червня. Операція тривала більше як 39 годин. Однак аварійні роботи продовжуються, буде відбуватися повний розбір конструкції.

За словами правоохоронців, цифра у 23 загиблих збігається із заявами про безвісти зниклих людей. Водночас 5 тіл досі не ідентифіковані, вони потребують додаткової експертизи.