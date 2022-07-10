Под завалами могут находиться 27 человек: в ОП показали фото ужасных разрушений в Часовом Яре

Войска оккупантов цинично обстреляли жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. К сожалению, количество погибших перевалило за 10 человек.

По данным заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, в общей сложности погибли 15 человек.

Важно Ракетный удар по Часовому Яру в Донецкой области: количество погибших возросло до 15

В то же время спасатели извлекли из-под завалов 5 человек. Представители ГСЧС установили контакт еще с тремя людьми, которые остаются под завалами.

Возможно, под разрушенными стенами еще 24 человека, среди них 9 летний мальчик. Спасательная операция продолжается,

– рассказал Тимошенко.

Последствия удара оккупантов по Донецкой области/ Фото Кирилла Тимошенко

Обстрел Донецкой области: главное

Вечером 9 июля россияне нанесли ракетные удары по Часовому Яру в Донецкой области. В городе зафиксировали по меньшей мере 2 "прилета".

Пострадали два пятиэтажных дома, в одном из них два подъезда превратились в груды кирпича и металла. Завалы разбирали всю ночь и продолжают делать это до сих пор. К сожалению, спасатели обнаружили тела 25 погибших. Точное количество погибших можно установить только после окончания всех работ.

По предварительной информации, Часов Яр обстреляли из РСЗО "Ураган", но окончательно тип ракет установит комиссия.

Добавим, что спасатели работали всю ночь. К поисково-спасательной операции присоединили около 70 человек, 910 единиц техники, 2 автокрана и 2 погрузчика. За ночь удалось разобрать и поднять 70 тонн завалов.

Недавно враги уже атаковали Часов Яр. Тогда под удар попала железнодорожная станция. Легкие ранения получили несколько человек.

Враг цинично обстрелял Часов Яр: смотрите видео