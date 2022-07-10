Под завалами могут находиться 27 человек: в ОП показали фото ужасных разрушений в Часовом Яре
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
Войска оккупантов цинично обстреляли жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. К сожалению, количество погибших перевалило за 10 человек.
По данным заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, в общей сложности погибли 15 человек.
Важно Ракетный удар по Часовому Яру в Донецкой области: количество погибших возросло до 15
В то же время спасатели извлекли из-под завалов 5 человек. Представители ГСЧС установили контакт еще с тремя людьми, которые остаются под завалами.
Возможно, под разрушенными стенами еще 24 человека, среди них 9 летний мальчик. Спасательная операция продолжается,
– рассказал Тимошенко.
Последствия удара оккупантов по Донецкой области/ Фото Кирилла Тимошенко
Обстрел Донецкой области: главное
- Вечером 9 июля россияне нанесли ракетные удары по Часовому Яру в Донецкой области. В городе зафиксировали по меньшей мере 2 "прилета".
- Пострадали два пятиэтажных дома, в одном из них два подъезда превратились в груды кирпича и металла. Завалы разбирали всю ночь и продолжают делать это до сих пор. К сожалению, спасатели обнаружили тела 25 погибших. Точное количество погибших можно установить только после окончания всех работ.
- По предварительной информации, Часов Яр обстреляли из РСЗО "Ураган", но окончательно тип ракет установит комиссия.
Добавим, что спасатели работали всю ночь. К поисково-спасательной операции присоединили около 70 человек, 910 единиц техники, 2 автокрана и 2 погрузчика. За ночь удалось разобрать и поднять 70 тонн завалов.
Недавно враги уже атаковали Часов Яр. Тогда под удар попала железнодорожная станция. Легкие ранения получили несколько человек.
Враг цинично обстрелял Часов Яр: смотрите видео