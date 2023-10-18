Ракетный удар по Запорожью: есть угроза обрушения поврежденного дома
18 октября 2023, 12:28Читати новину українською
Источник:"5 редакция"
18 октября Россия обстреляла ракетами Запорожье. В результате этого могут обрушиться конструкции дома, по которому пришлись вражеские удары.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Запорожской области Юлия Барышева. Сейчас в Запорожье продолжаются аварийные работы.
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В Запорожье есть угроза обрушения дома
По словам Барышевой, сейчас угроза обвала дома, в который попала вражеская ракета. Поэтому спасателям опасно продолжать спасательно-поисковые работы.
В настоящее время существует угроза обрушения конструкций дома. После того, как спасатели снимут нависающие конструкции, представляющие угрозу, они смогут продолжить работы внутри дома,
– рассказала спикер.
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- По данным ОВА, враг использовал баллистическое вооружение – ракеты С-300 были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области.
- По словам властей, некоторые жители дома смогли спастись благодаря правилу двух стен и своевременному уведомлению о воздушной опасности.
- Сейчас известно о двух погибших, трех раненых и трех пропавших без вести. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте.
- Разрушения подверглись два подъезда – это примерно 8 квартир, а также церковь, расположенная поблизости. После завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано, а затем – восстановлено.