Ракетный удар по Запорожью: есть угроза обрушения поврежденного дома

18 октября Россия обстреляла ракетами Запорожье. В результате этого могут обрушиться конструкции дома, по которому пришлись вражеские удары.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Запорожской области Юлия Барышева. Сейчас в Запорожье продолжаются аварийные работы.

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В Запорожье есть угроза обрушения дома

По словам Барышевой, сейчас угроза обвала дома, в который попала вражеская ракета. Поэтому спасателям опасно продолжать спасательно-поисковые работы.

В настоящее время существует угроза обрушения конструкций дома. После того, как спасатели снимут нависающие конструкции, представляющие угрозу, они смогут продолжить работы внутри дома,

– рассказала спикер.

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