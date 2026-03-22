В оккупированном Донецке громко: могли попасть в телебашню

В оккупированном Донецке прогремели взрывы на фоне сообщений об атаке беспилотников. В некоторых районах зафиксировали повреждения жилых домов.

Также появилась информация о вероятном попадании в телебашню. Об этом сообщают росСМИ.

Что известно о взрывах в Донецке?

Во временно оккупированном Донецке вечером 22 марта зафиксировали взрывы, которые, по предварительным данным, могли быть следствием атаки беспилотников.

Об инциденте сообщают местные телеграмм-каналы и росСМИ. По их информации, в нескольких районах города после взрывов в жилых домах выбило окна.

После взрывов в части домов выбило окна, люди сообщают о сильной ударной волне,

– пишут местные паблики.

Также появились сообщения о возможном попадании по инфраструктурному объекту – телебашни. Официального подтверждения этой информации пока нет. В то же время местные жители публикуют видео и фото, на которых видно вспышки в небе и слышны звуки взрывов.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента. Также не сообщается о масштабах возможных повреждений инфраструктуры.

