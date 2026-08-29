"Отличный выбор для точных ударов": полковник запаса объяснил, чем могли атаковать Донецк

В оккупированном Донецке 26 августа прогремели взрывы. Местные жители сообщали о 13 ракетах, а позже оккупанты обнародовали фотографии, на которых видны обломки ракет Storm Shadow или SCALP.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сообщил 24 Каналу, что, скорее всего, мы нанесли удар по месту дислокации 51-го штаба российской армии. Все в Донецке хорошо знают, где он находится.

Какое оружие могла использовать Украина

Наши партизаны и спецслужбы прекрасно знают местоположение российского подразделения, в том числе и подземные парковки, куда заехало это командование. Поэтому этот удар был лишь вопросом времени, как только появились высокоточные системы.

Ведь нам было нужно именно высокоточное оружие, чтобы выделить цель в жилом квартале. Это очень сложно сделать. На кадрах в сети было видно сильное задымление.

"Storm Shadow", "SCALP" – выполняют эти задачи. Что касается "Фламинго" – есть определенные вопросы. А Storm Shadow, SCALP – это отличный выбор для нанесения высокоточных ударов. Надеемся, что вскоре наша разведка подтвердит уничтожение российского штаба", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Как Украина может использовать ракеты "Фламинго"

Что касается "Фламинго", то эта ракета может пролететь 3 тысячи километров. Ее двигатель будет работать 5–10 часов. Учитывая это, она может долететь до Донецка, но россияне не позволяют ей столько времени находиться в воздухе.

"Они поднимают в воздух свои самолеты А-50. На фоне земли ракеты очень хорошо видны. Они действительно так называемые "тихоходки", потому что это довольно тяжелая ракета – 5–6 тонн. Удерживать ее в воздухе, особенно на больших скоростях, практически невозможно", – пояснил Роман Свитан.

Летчик-инструктор проанализировал удар по Донецку: смотрите видео

Крейсерская скорость составляет около 500–600 километров в час, а значит, ее будут сбивать. Но эту ракету с боеголовкой в полтонны или даже тонну можно использовать на коротких дальностях оперативного уровня, когда А-50 ее еще не видят. И даже если увидели, то российские истребители не успевают ее перехватить. Это глубина примерно до 300 километров.

Украина может создать воздушный "коридор" в российской ПВО. Ведь фронтальная ПВО у них не такая плотная, как московская. При создании коридора все ракеты на глубину 200–300 километров долетят. То есть именно на такое расстояние имеет смысл их применять,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Если учитывать дальность до Курска, Брянска, Воронежа, Белгородской и Ростовской областей и, конечно, до любого места на оккупированной территории, то они долетят и выполнят боевую задачу. По Крыму также можно ими работать.

Для любого средства поражения есть своя оптимальная ниша применения. Следовательно, ракеты такого типа нужно использовать в полной мере. А это как раз малые дальности оперативного уровня. А дальше нужно пытаться продвигаться в создании определенных систем уклонения от российской ПВО.