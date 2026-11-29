Атака сил обороны на корабли РФ в ливийском порту Бенгази вынудила вражескую эскадру срочно изменить маршрут. Эта операция продемонстрировала силу Украины, однако вызвала дипломатическую озабоченность в Риме.

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко отметил, что операция на военной базе маршала Халифы Хафтара была максимально результативной.

Реакция Рима и выделение помощи

По его мнению, отказ вражеских кораблей от захода в порт явно подтверждает эффективность асимметричных действий Украины за пределами Черного моря. Также эксперт предположил, что к организации этой дальнобойной атаки могли присоединиться спецслужбы отдельных западных союзников.

С военной точки зрения, с точки зрения нашей асимметричной войны против России за пределами Украины и России это было очень эффективно. И вот то, что сейчас российская эскадра изменила маршрут и не пошла в Ливию, это просто проявление того, насколько это было эффективно для нас,

– отметил Владимир Фесенко.

В то же время за пределами поля боя последствия спецоперации вызвали дипломатическую напряженность. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила серьезную обеспокоенность из-за возможной дестабилизации в регионе и новой волны нелегальной миграции в Европу. На фоне приближающихся выборов этот повод подхватили итальянские политики, скептически настроенные по отношению к помощи Киеву. Несмотря на напряженные переговоры лидеров, Рим преодолел внутреннее сопротивление и одобрил выделение 45 миллиардов евро финансовой поддержки для Украины на следующий год.

Владимир Фесенко об ударах по флоту России в Ливии: видео

Почему партнеров не предупредили заранее

Фесенко подчеркнул, что заранее согласовать такой удар с союзниками было практически невозможно из-за риска блокировки или утечки важной информации, подобно ситуации с подготовкой наступления на юге в 2023 году. Из-за этого украинскому руководству приходится тщательно балансировать между нестандартными боевыми шагами и сохранением международной поддержки.

Кроме того, стремительное развитие украинского оборонного потенциала и умение действовать нестандартно вызывают опасения даже у Китая. В Пекине настороженно наблюдают за ростом влияния Киева и опасаются формирования мощного союза Украины с Польшей и странами Балтии.

Ранее, во время ночной атаки 22 ноября у побережья Бенгази, украинские морские дроны поразили корабли РФ потопили корвет "Меркурий".