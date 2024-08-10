Уничтожение газовой вышки в Черном море: в ВМС рассказали, как использовал ее враг

Ночью 10 августа ВМС нанесли удар по одной из газовых вышек в акватории Черного моря. Дмитрий Плетенчук рассказал, каким образом ее эксплуатировали оккупанты.

Уничтожение газовой башни произошло с помощью морских дронов. На объекте противник мог держать 40 единиц личного состава. Как отмечают журналисты, удар был нанесен, вероятно, по вышке "Сиваш" или "Петр Годованец". В эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал детали, передает 24 Канал.

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Чем служила врагу уничтоженная вышка

По словам Плетенчука, пораженную газовую башню для газодобывающей промышленности не использовали. На ней были установлены разнообразные устройства, в том числе и для GPS-спуфинга.

Это фактически преднамеренное действие, когда средствами РЭБ подают ложные сигналы GPS для того, чтобы мешать системам, которые на них ориентируются. К примеру, суднам. Учитывая, что это северная часть моря, конечно, это могло влиять на работу нашего зернового коридора,

– объяснил военный.

Россияне у себя постоянно занимаются спуфингом. Это можно увидеть на различных мониторинговых платформах. К примеру, как у них какое-то судно "идет" по стадиону в Симферополе. Поэтому, соответственно, они пытались повторить такие действия в северной части моря. Это ставило под угрозу безопасность гражданского судоходства.

Кроме того, на башню оккупанты перебрасывали персонал. За полсуток до поражения они перебросили туда людей с соответствующим оборудованием.