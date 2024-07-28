Удар по Голанским высотам: в ЦАХАЛ пообещали "очень значительный" ответ на атаку
Источник:The Times of Israel
"Хезболлу" ждет очень серьезный ответ за удар по Голанским высотам. Об этом заявил начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Га-Леви.
Напомним, что 27 июля стало известно, что Израиль обвинил "Хезболлу" в ракетной атаке на Мадждаль-Шамс. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
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Что заявили в ЦАХАЛе
Глава армии Израиля во время визита в поселок Мадждал-Шамса отметил, что смертоносная атака на город будет иметь серьезную реакцию и будет встречена "очень, очень значительным ответом" со стороны Израиля.
Мы нанесем сильный удар по "Хезболле". Эта террористическая группа, базирующаяся в Ливане, не делает разницы между убийством друзей и евреев,
– отметил Га-Леви.
Глава ЦАХАЛ добавил, что когда Израиль нанесет удар, то "Хезболла" может усилить обстрелы, поэтому "следует быть осторожными и выполнять указания Командования Тыла и Северного командования".
"Мы хотим нанести сильный удар по "Хезболле", не допуская при этом никаких жертв", – сказал он.