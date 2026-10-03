Об этом сообщили в ГСЧС.

Последствия обстрела Гостомеля

В результате российского обстрела в поселке Гостомель пострадали 4 человека, среди них ребенок.

Ночью спасатели ликвидировали пожары, возникшие в двух складских помещениях в Бучанском районе.

В настоящее время на местах продолжается разбор завалов и проливание конструкций.

Обстрел Гостомеля / ГСЧС

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Атака на Гостомель: смотрите видео

Напомним, что под удар в Гостомеле попал "склад "Вента ЛТД" ", который обслуживал Киевский регион. Компания является одним из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины.