Про це повідомили у ДСНС.

Наслідки обстрілу Гостомеля

Унаслідок російського обстрілу у селищі Гостомель постраждали 4 людей, серед них дитина.

Уночі рятувальники ліквідовували пожежі, що виникли у двох складських приміщеннях у Бучанському районі.

Наразі на місцях триває розбір завалів та проливання конструкцій.

Обстріл Гостомеля / ДСНС

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Атака на Гостомель: дивіться відео

Нагадаємо, що під удар у Гостомелі потрапив склад "Вента ЛТД", який обслуговував Київський регіон. Компанія є одним із найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України.