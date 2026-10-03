Про це повідомили у ДСНС.
Наслідки обстрілу Гостомеля
Унаслідок російського обстрілу у селищі Гостомель постраждали 4 людей, серед них дитина.
Уночі рятувальники ліквідовували пожежі, що виникли у двох складських приміщеннях у Бучанському районі.
Наразі на місцях триває розбір завалів та проливання конструкцій.
Обстріл Гостомеля / ДСНС
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Атака на Гостомель: дивіться відео
Нагадаємо, що під удар у Гостомелі потрапив склад "Вента ЛТД", який обслуговував Київський регіон. Компанія є одним із найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України.