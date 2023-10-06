Они только зашли и сели и сразу "бах", – житель Грозы об атаке во время поминок

Российские оккупанты 5 октября ударили по кафе в селе Гроза. Люди собрались там на поминки воина. К сожалению, известно о более чем 50 жертвах.

Александр – местный житель – рассказал, что после взрыва начал звонить по телефону брату, а затем отправился на место трагедии. Первые несколько часов он собирал тела по частям. Даже не сразу было ясно: жертва – мужчина или женщина.

Обратите внимание Нам известны координаты, откуда по Грозе запустили "Искандер", – ОВА

Через несколько часов Александр нашел под завалами тела брата и его супруги.

Местные жители считают, что мог быть корректировщик удара. В то же время, кто это, пока предположений нет.

Ну как? Представьте, они только вошли все. Только сели. И сразу – бах,

– рассказал Владимир – другой местный житель.

На кладбище занимают места для целых семей

Сейчас в селе Гроза готовятся к массовым похоронам. Вблизи местного кладбища расчищают чащи. Там должны выкопать около 40 могил. Места занимают для семей.

Жертвами трагедии стали 52 человека. Среди них – жители Грозы и соседнего Шевченко. Кроме того, есть пострадавшие. Их состояние оценивают как тяжелое. Также известно о пропавших без вести. Среди них может оказаться староста села.