Кого оккупанты убили своим ударом по Грозе: имена и фото

Россияне 5 октября ударили по селу Гроза в Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибли уже 52 человека.

Россияне попали по кафе и магазину в селе Гроза. Удалось установить имена нескольких человек, погибших в результате удара.

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Среди погибших семья военного

Во время этой атаки погибло значительное количество жителей села. Каждая семья, проживающая там, потеряла одного или нескольких членов.

Россияне попали в кафе во время поминального обеда. Там проходили поминки военного. Вероятно, оккупанты думали, что там будет большое количество его собратьев, однако они ошиблись. По информации прокуратуры, на поминках были только гражданские.

В результате удара погиб Денис Козыр, сын Андрея Козыра, которого поминали, а также его жена, дедушка, бабушка и теща.



Денис вместе с женой / Фото из личного архива

Также в результате атаки погибли Алина и Максим. У них осталось двое маленьких детей.



У пары остались дети / Фото из соцсетей

Ирина Харбака погибла вместе с сестрой своего мужа Татьяной Харбакой.



Татьяна Харбака погибла во время удара по Грозе / Фото из соцсетей



Ирина Харбака тоже умерла под обстрелом / Фото из соцсетей

От удара оккупантов также погибла Соляник Тамара. Она преподавала математику в ПТУ в селе городского типа Шевченково, что в Купянском районе.



В результате удара погибла преподавательница / Фото из соцсетей

Среди погибших также учительница Елена Крисевич.



Женщина погибла от удара России / Фото из соцсетей

Удар по Грозе: что известно