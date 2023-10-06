Кого оккупанты убили своим ударом по Грозе: имена и фото
Источник:ТСН.ua
Россияне 5 октября ударили по селу Гроза в Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибли уже 52 человека.
Россияне попали по кафе и магазину в селе Гроза. Удалось установить имена нескольких человек, погибших в результате удара.
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Среди погибших семья военного
Во время этой атаки погибло значительное количество жителей села. Каждая семья, проживающая там, потеряла одного или нескольких членов.
Россияне попали в кафе во время поминального обеда. Там проходили поминки военного. Вероятно, оккупанты думали, что там будет большое количество его собратьев, однако они ошиблись. По информации прокуратуры, на поминках были только гражданские.
В результате удара погиб Денис Козыр, сын Андрея Козыра, которого поминали, а также его жена, дедушка, бабушка и теща.
Денис вместе с женой / Фото из личного архива
Также в результате атаки погибли Алина и Максим. У них осталось двое маленьких детей.
У пары остались дети / Фото из соцсетей
Ирина Харбака погибла вместе с сестрой своего мужа Татьяной Харбакой.
Татьяна Харбака погибла во время удара по Грозе / Фото из соцсетей
Ирина Харбака тоже умерла под обстрелом / Фото из соцсетей
От удара оккупантов также погибла Соляник Тамара. Она преподавала математику в ПТУ в селе городского типа Шевченково, что в Купянском районе.
В результате удара погибла преподавательница / Фото из соцсетей
Среди погибших также учительница Елена Крисевич.
Женщина погибла от удара России / Фото из соцсетей
Удар по Грозе: что известно
- Россияне 5 октября попали "Искандером" в кафе и магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там проходили поминки военного, поэтому было очень много людей.
- Здание кафе полностью разрушено, повреждены и соседние дома. Из-за трагедии в селе Гроза на Харьковщине три дня будет траур – с 6 по 8 октября.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел показательно жестоким российским преступлением и совершенно сознательным терактом. Он еще раз призвал остановить государство-агрессора, усилив санкции.
- В то же время СБУ разыскивает наводчика этого удара. О том, что удар именно навели свидетельствует точность удара по маленькому зданию.