Кого оккупанты убили своим ударом по Грозе: имена и фото

6 октября 2023, 12:41
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Источник:

ТСН.ua

Россияне 5 октября ударили по селу Гроза в Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибли уже 52 человека.

Россияне попали по кафе и магазину в селе Гроза. Удалось установить имена нескольких человек, погибших в результате удара.

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Среди погибших семья военного

Во время этой атаки погибло значительное количество жителей села. Каждая семья, проживающая там, потеряла одного или нескольких членов.

Россияне попали в кафе во время поминального обеда. Там проходили поминки военного. Вероятно, оккупанты думали, что там будет большое количество его собратьев, однако они ошиблись. По информации прокуратуры, на поминках были только гражданские.

В результате удара погиб Денис Козыр, сын Андрея Козыра, которого поминали, а также его жена, дедушка, бабушка и теща.


Денис вместе с женой / Фото из личного архива

Также в результате атаки погибли Алина и Максим. У них осталось двое маленьких детей.


У пары остались дети / Фото из соцсетей

Ирина Харбака погибла вместе с сестрой своего мужа Татьяной Харбакой.


Татьяна Харбака погибла во время удара по Грозе / Фото из соцсетей


Ирина Харбака тоже умерла под обстрелом / Фото из соцсетей

От удара оккупантов также погибла Соляник Тамара. Она преподавала математику в ПТУ в селе городского типа Шевченково, что в Купянском районе.


В результате удара погибла преподавательница / Фото из соцсетей

Среди погибших также учительница Елена Крисевич.


Женщина погибла от удара России / Фото из соцсетей

Удар по Грозе: что известно

  • Россияне 5 октября попали "Искандером" в кафе и магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там проходили поминки военного, поэтому было очень много людей.
  • Здание кафе полностью разрушено, повреждены и соседние дома. Из-за трагедии в селе Гроза на Харьковщине три дня будет траур – с 6 по 8 октября.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел показательно жестоким российским преступлением и совершенно сознательным терактом. Он еще раз призвал остановить государство-агрессора, усилив санкции.
  • В то же время СБУ разыскивает наводчика этого удара. О том, что удар именно навели свидетельствует точность удара по маленькому зданию.

 

Автор: Вікторія Кульженко