Небензя признал, что Россия намеренно нанесла удар по кафе в Грозе: он назвал циничную причину
Представитель России в ООН Василий Небензя признал, что Россия намеренно атаковала кафе в Грозе Харьковской области. Он заявил, что там были "неонацисты".
Небензя цинично заявил, что Россия нанесла удар по кафе в Грозе из-за того, что там хоронили "высокопоставленного националиста". Он цинично заявил, что на фотографиях с жертвами все тела якобы – мужчины призывного возраста.
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Россия пытается оправдать удар по Грозе
Россия признает, что нанесла удар по кафе в Грозе и пытается хоть как-то оправдать свою террористическую атаку, во время которой погибли более 50 человек.
Небензя цинично назвал погибших "нацистами". Свой текст он читал с листа, который постоянно держал в руках. Благодаря этому можно заметить, что у него тряслись конечности. Очевидно, он сам понимал, что во всем мире пытается оправдать уничтожение невинных людей.
В момент удара (в кафе в Грозе – 24 Канал) там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его сообщников-неонацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста,
– заявил он во время заседания ООН.
Что следует знать об ударе по кафе в Грозе
- 5 октября россияне нанесли удар по кафе в селе Гроза баллистической ракетой "Искандер". В этот момент там проводили поминки за погибшим военным.
- Пока известно о 52 погибших, среди которых есть ребенок. Для понимания – в маленькой деревне Гроза проживало всего 300 человек, поэтому теперь в каждом доме будет стоять по меньшей мере один гроб. А в одном из домов – 5, поскольку удар унес жизни целой семьи.
- Пока еще 5 человек считаются без вести пропавшими, из которых 2 детей. Итак, продолжается идентификация жертв. В настоящее время идентифицировали тела 49 погибших.