Представитель России в ООН Василий Небензя признал, что Россия намеренно атаковала кафе в Грозе Харьковской области. Он заявил, что там были "неонацисты".

Небензя цинично заявил, что Россия нанесла удар по кафе в Грозе из-за того, что там хоронили "высокопоставленного националиста". Он цинично заявил, что на фотографиях с жертвами все тела якобы – мужчины призывного возраста.

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Россия пытается оправдать удар по Грозе

Россия признает, что нанесла удар по кафе в Грозе и пытается хоть как-то оправдать свою террористическую атаку, во время которой погибли более 50 человек.

Небензя цинично назвал погибших "нацистами". Свой текст он читал с листа, который постоянно держал в руках. Благодаря этому можно заметить, что у него тряслись конечности. Очевидно, он сам понимал, что во всем мире пытается оправдать уничтожение невинных людей.

В момент удара (в кафе в Грозе – 24 Канал) там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его сообщников-неонацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста,

– заявил он во время заседания ООН.

Что следует знать об ударе по кафе в Грозе