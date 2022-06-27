Удар по Харьковщине и обстрел детсада в Николаевской области: как прошла ночь в регионах
Российские захватчики усилили обстрелы украинских регионов, но во многих регионах ночь прошла спокойно.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины, передает 24 канал. Ситуация на 8:00, 27 июня.
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В каких регионах было спокойно
Относительно спокойно ночь прошла на:
- Волыни;
- Закарпатье;
- Ровенской области,
- Ивано-Франковской области;
- Львовщине;
- Буковине;
- Винницкой;
- Хмельницкой;
- Запорожье;
- Тернопольщине;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Полтавщине;
- Днепропетровщине;
- Житомирщине;
- Черниговщине;
- в Киевской области.
Какие регионы обстреляли россияне
Черкасская область: несмотря на то, что ночь прошла спокойно, накануне в результате двух попаданий российских ракет вблизи Черкасс был поврежден объект инфраструктуры. Один человек погиб, пять травмированы.
Сумщина: 26 июня область была обстреляна из разных видов оружия: артиллерия, ракеты, стрелковое оружие. Всего около 180 снарядов и мин прилетело по четырем общинам Сумщины. В результате повреждены хозяйственные сооружения гражданского населения, ферма, водонапорная башня. Один человек погиб, один ранен.
Одесщина: ночью россияне нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Она попала в жилой квартал поселка. В результате произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных сооружений. Предварительно пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок. Спасатели продолжают тушить пожар, масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.
Харьковщина: ночью кафиры наносили удар по Киевскому району Харькова, окраинам и Харьковскому району. Возникли несколько пожаров, горели автомобили, хозяйственные постройки, две комнаты цеха производства. Предварительно – 1 человек пострадал в Харьковском районе. Также российские кафиры 26 июня вечером снова ударили по Чугуевскому району, попали в хозяйственные постройки частных домов. 2 человека погибли. За сутки по области ранены 5 человек: 3 человека в Харьковском районе, 2 Чугуевском.
Луганская область: ситуация в области остается сложной. Оккупанты нанесли авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки. Повреждений в Лисичанске очень много. Разрушения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов.
Также россиянами обстреляна территория автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админпостроек. Погибших и раненых по предварительным данным нет. Информация уточняется.
Донетчина: ночью артиллерийские обстрелы окрестностей Славянска, Авдеевки, Марьинки, Райгородка, Александровки. Ракетные удары по Николаевке и Константиновке. За сутки – один человек погиб, 8 ранены. Область остается без газа и отчасти без воды и электричества.
Николаевщина: 27 июня утром российские захватчики обстреляли пгт Березнеговатое Баштанского района, в результате чего повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется. Также около 04:30 обстреляли Широковскую общину Баштанского района. Разрушен детский сад и жилой дом, а также попадание по детской площадке. Потерпевших нет.
Вчера в течение дня были обстрелы с. Лиманы Галицыновской общины Николаевского района. Потерпевших нет.
Херсон: российские захватчики обстреливали почти всю территорию Херсонской области. Уже четвертый месяц многие села региона остаются без электроэнергии, воды и газа тоже нет. Увеличились случаи похищений мирных жителей, в частности, мужчин. В Херсоне в захваченном помещении Райффайзенбанка открывается банк России, именно там, по предварительной информации, должны получить заработные карты все, кто вынужден работать на оккупированных предприятиях. Также начала появляться информация о сложившейся оккупационной власти новой налоговой службе. Ситуация в области критична.