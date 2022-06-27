Про це повідомили в Офісі Президента України, передає 24 канал. Ситуація станом на 8:00, 27 червня.

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В яких регіонах було спокійно

Відносно спокійно ніч минула на:

Волині;

Закарпатті;

Рівненщині,

Івано-Франківщині;

Львівщині;

Буковині;

Вінниччині;

Хмельниччині;

Запоріжжі;

Тернопільщині;

Кіровоградщині;

Черкащині;

Полтавщині;

Дніпропетровщині;

Житомирщині;

Чернігівщині;

Київщині.

Які регіони обстріляли росіяни

Черкащина: попри те, що ніч пройшла спокійно, напередодні внаслідок двох влучань російських ракет поблизу Черкас було пошкоджено об’єкт інфраструктури. Одна людина загинула, п’ять травмованих.

Сумщина: 26 червня область обстріляли з різних видів зброї: артилерія, ракети, стрілецька зброя. Всього близько 180 снарядів та мін прилетіло по чотирьох громадах Сумщини. Внаслідок цього пошкоджені господарчі споруди цивільного населення, ферма, водонапірна башта. Одна людина загинула, одна поранена.

Одещина: вночі росіяни завдали ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Вона влучила у житловий квартал селища. Внаслідок цього сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд. Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина. Рятувальники продовжують гасити пожежу, масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

Харківщина: вночі окупанти завдавали удар по Київському району Харкова, окраїнах та Харківському районі. Виникли кілька пожеж, горіли автомобілі, господарські споруди, дві кімнати цеху виробництва. Попередньо – 1 людина постраждала у Харківському районі. Також російські окупанти 26 червня увечері знову вдарили по Чугуївському району, влучили у господарські споруди приватних будинків. 2 людини загинули. Протягом доби по області поранені 5 осіб: 3 особи в Харківському районі, 2 Чугуївському.

Луганщина: ситуація в області залишається складною. Окупанти завдали авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки. Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.

Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна з адмінбудівель. Загиблих та поранених за попередніми даними немає. Інформація уточнюється.

Донеччина: вночі артилерійські обстріли околиць Слов'янська, Авдіївки, Мар'їнки, Райгородка, Олександрівки. Ракетні удари по Миколаївці та Костянтинівці. За добу – одна людина загинула, 8 поранено. Область залишається без газу і частково без води і електрики.

Миколаївщина: 27 червня зранку російські загарбники обстріляли смт Березнегувате Баштанського району, в результаті чого пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Також близько 04:30 обстріляли Широківську громаду Баштанського району. Зруйнований дитячий садочок та житловий будинок, також влучання по дитячому майданчику. Потерпілих немає.

Вчора протягом дня були обстріли с. Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Потерпілих немає.

Херсонщина: російські загарбники обстрілювали майже всю територію Херсонської області. Вже четвертий місяць багато сіл регіону залишаються без електроенергії, води та газу теж не має. Побільшало випадки викрадень мирних жителів, зокрема, чоловіків. У Херсоні у захопленому приміщенні Райффайзенбанку відкривається банк Росії, саме там, за попередньою інформацією, мають отримати заробітні картки всі, хто вимушений працювати на окупованих підприємствах. Також почала з’являтися інформація про сформовану окупаційною владою нову податкову службу. Ситуація в області критична.

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