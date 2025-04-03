В Харькове удалось установить личность четвертого погибшего: он считался пропавшим без вести
- Полиция Харькова идентифицировала четвертого погибшего в результате обстрела, который ранее считался пропавшим без вести, с помощью ДНК-тестов.
- В результате обстрела Харькова погибли 5 человек, среди которых ребенок, и пострадали 34 человека; из-под завалов деблокировали четыре тела.
Полиция провела ДНК-тесты тел погибших и идентифицировала личность четвертого погибшего от обстрела Харькова. Ранее 45-летний мужчина считался пропавшим без вести.
Мать погибшего жила в том же доме, но, к счастью, ее не было дома в момент удара, она предполагала, что ее сын мог не выжить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Харьковской области.
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Что известно о последствиях удара по Харькову
В результате вражеского обстрела Харькова погибли 5 человек, 34 человека пострадали, среди них трое несовершеннолетних. Полиция задокументировала последствия военного преступления.
Из-под завалов спасатели деблокировали четыре изуродованные обгоревшие тела. Среди погибших – ребенок. Утром в больнице умер 88-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали после обстрела.
По предварительным данным, под руинами собственного дома были найдены тела семьи – отца, матери и их дочери. Чтобы идентифицировать личности погибших следователи полиции отобрали образцы ДНК у их родных. Личность четвертого погибшего, 45-летнего соседа погибшей семьи, также установлена по результатам ДНК-экспертизы.
Последствия атаки на Харьков: фото Полиции Харьковской области
Ранее сообщалось, что жительница дома, который разрушили россияне, не знала, что произошло с ее сыном, который жил на его первом этаже. Сама женщина была не дома, когда произошел вражеский удар. Ее же квартира полностью выгорела.
Среди тех, кого повезли в больницу, ее сына не было, и она была вынуждена предполагать самое страшное.
Напомним, вечером 3 апреля оккупанты атаковали Харьков ударными дронами типа "Герань-2". В результате обстрела повреждены жилые дома, автомобили, загорелись пожары. Разрушен подъезд дома.