"Россия знала, куда бить": в Харькове 26 раненых полицейских, трое в тяжелом состоянии

Враг атаковал Харьков 1 ноября, попав по дислокации полицейских. Более двух десятков правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника следователей полиции Харьковщины Сергея Болвинова. К сожалению, во время ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко.

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Полиция продолжает работать, несмотря ни на что

Сегодня работаем на месте гибели нашего коллеги. Андрей Матвиенко – полковник полиции, он был моим другом. Двадцать шесть раненых работников, трое наших коллег в тяжелом состоянии – россияне знали, куда били. После двух российских ракет здесь воронка и разрушения. Собираем обломки и так же, как всегда, фиксируем каждое доказательство военного преступления российской армии,

– написал Болвинов.

По его словам, уцелела форменная одежда тех, кто нес службу в прифронтовом городе. Начальник следователей пожелал скорее выздороветь владельцам этой одежды.

И отметил: "Мы работаем дальше. И атакованное врагом подразделение полиции также".

Место расположения полицейских после обстрела / Фото Сергей Болвинов

Представитель обпрокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко сообщил Суспильному, что оккупанты, скорее всего, применили по Харькову баллистическую ракету "Искандер-М". На месте попадания разрушены два частных дома и повреждено помещение госучреждения.

Корреспонденты Суспильного указали, что взрывная волна повредила сотни окон в домах вокруг, ведь враг попал по территории плотной жилой застройки.

Пострадавших стало больше

К сожалению, в 22:21 стало известно, что количество раненых из-за удара по Харькову возросло. Говорится о 30 работниках полиции, одном спасателе и девяти гражданских. Днем писали о том, что среди гражданских только четверо раненых.