Самому маленькому ребенку – одни сутки: шокирующие кадры роддома в Харькове после атаки дронами
- В результате атаки вражеских дронов в Харькове пострадали девять человек, среди них трое женщин и их дети, которые находились в роддоме, рядом с которым произошло попадание.
- В Харькове получила повреждения стоматологическая поликлиника, решается вопрос ее переноса в другое место, чтобы продолжить оказывать медуслуги горожанам.
Утром в Харькове из-за атаки российских беспилотников по Салтовскому району к медикам обратилось девять человек. В результате ударов произошли разрушения и пожары. Повреждены жилые дома, роддом, магазины, автомобили.
Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала о том, кто пострадал от сегодняшней утренней атаки России по Харькову.
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Атака на Харьков: роддом сейчас не работает
Среди пострадавших в Харькове – 45-летний мужчина, он получил порезы стеклом, потому что три БПЛА ударили по жилому кварталу, где плотная застройка. Кроме того, ранены три женщины и трое их новорожденных сыновей, которые находились в роддоме.
"Самому старшему – два дня, самые маленькие родились вчера, то есть сегодня им исполняются полные сутки. Женщины с детьми сильно испугались, потому что попадание произошло через дорогу, это несколько десятков метров", – озвучила Черненко.
Среди медиков раненых нет. Однако медучреждение пока не работает, женщин оттуда эвакуировали. В худшем состоянии оказалась стоматологическая поликлиника, потому что попадание произошло в это здание. Сейчас решается, будет ли переноситься это учреждение в другое место, ведь поликлиника активно функционировала, выполняла ряд социальных программ, предоставляя медицинские услуги льготным категориям граждан.
Попадание было между первым и вторым этажом, где был размещен рентгенологический кабинет, а также кабинеты, где вели прием врачи, которые должны были начать работу с 8:00 – 9:00, а в 5:30 туда влетел беспилотник,
– рассказала Черненко.
Последствия ударов по Харькову / Скриншоты с видео
Сегодня под атакой оказалось и медучреждение в Чугуеве в Харьковской области. Один БПЛА попал в дорогу перед больницей. Сначала сообщалось, что пострадал только один человек, но количество впоследствии возросло до четырех. Россияне били также по жилым домам (повреждено 15), по гражданским предприятиям (повреждено четыре), библиотеке.