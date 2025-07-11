Самому маленькому ребенку – одни сутки: шокирующие кадры роддома в Харькове после атаки дронами

Утром в Харькове из-за атаки российских беспилотников по Салтовскому району к медикам обратилось девять человек. В результате ударов произошли разрушения и пожары. Повреждены жилые дома, роддом, магазины, автомобили.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала о том, кто пострадал от сегодняшней утренней атаки России по Харькову.

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Атака на Харьков: роддом сейчас не работает

Среди пострадавших в Харькове – 45-летний мужчина, он получил порезы стеклом, потому что три БПЛА ударили по жилому кварталу, где плотная застройка. Кроме того, ранены три женщины и трое их новорожденных сыновей, которые находились в роддоме.

"Самому старшему – два дня, самые маленькие родились вчера, то есть сегодня им исполняются полные сутки. Женщины с детьми сильно испугались, потому что попадание произошло через дорогу, это несколько десятков метров", – озвучила Черненко.

Среди медиков раненых нет. Однако медучреждение пока не работает, женщин оттуда эвакуировали. В худшем состоянии оказалась стоматологическая поликлиника, потому что попадание произошло в это здание. Сейчас решается, будет ли переноситься это учреждение в другое место, ведь поликлиника активно функционировала, выполняла ряд социальных программ, предоставляя медицинские услуги льготным категориям граждан.

Попадание было между первым и вторым этажом, где был размещен рентгенологический кабинет, а также кабинеты, где вели прием врачи, которые должны были начать работу с 8:00 – 9:00, а в 5:30 туда влетел беспилотник,

– рассказала Черненко.

Последствия ударов по Харькову / Скриншоты с видео

Сегодня под атакой оказалось и медучреждение в Чугуеве в Харьковской области. Один БПЛА попал в дорогу перед больницей. Сначала сообщалось, что пострадал только один человек, но количество впоследствии возросло до четырех. Россияне били также по жилым домам (повреждено 15), по гражданским предприятиям (повреждено четыре), библиотеке.