Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла про те, хто постраждав від сьогоднішньої ранкової атаки Росії по Харкову.

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Атака на Харків: пологовий нині не працює

Серед постраждалих у Харкові – 45-річний чоловік, він зазнав порізів склом, бо три БпЛА вдарили по житловому кварталу, де щільна забудова. Крім того, поранені три жінки та троє їхніх новонароджених синів, які перебували у пологовому будинку.

"Найстаршому – два дні, найменші народилися вчора, тобто сьогодні їм виповнюється повна доба. Жінки з дітьми сильно перелякалися, бо влучання відбулося через дорогу, це кілька десятків метрів", – озвучила Черненко

Серед медиків поранених немає. Однак медзаклад наразі не працює, жінок звідти евакуювали. В гіршому стані опинилась стоматологічна поліклініка, бо влучання сталося в цю будівлю. Наразі вирішується, чи буде переноситись ця установа в інше місце, адже поліклініка активно функціонувала, виконувала низку соціальних програм, надаючи медичні послуги пільговим категоріям громадян.

Влучання було між першим і другим поверхом, де був розміщений рентгенологічний кабінет, а також кабінети, де вели прийом лікарі, які повинні були почати роботу з 8:00 – 9:00, а о 5:30 туди влетів безпілотник,

– розповіла Черненко.

Наслідки ударів по Харкову / скриншоти з відео

Сьогодні під атакою опинився і медзаклад у Чугуєві на Харківщині. Один БпЛА влучив у дорогу перед лікарнею. Спочатку повідомлялось, що постраждала лише одна людина, але кількість згодом зросла до чотирьох. Росіяни били також по житлових будинках (пошкоджено 15), по цивільних підприємствах (пошкоджено чотири), бібліотеці.