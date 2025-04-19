Удар по Харькову в Страстную пятницу: в ОВА рассказали о жутких последствиях и пострадавших

В Страстную пятницу, утром 18 апреля, российские военные ударили по Харькову баллистическими ракетами. В результате террористической атаки есть жертва и более 100 пострадавших.

В каком состоянии пострадавшие, что известно о последствиях обстрела, – сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.

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Ракетный удар по Харькову 18 апреля

Харьков приходит в себя от российского удара баллистическими ракетами, которыми российские войска атаковали мирных жителей в Страстную пятницу.

В результате вражеского обстрела повреждены полсотни многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей. Профильные службы активно устраняли последствия атаки агрессора.

К сожалению, один человек погиб в результате ракетного обстрела. Почти 120 человек пострадали,

– заявил Олег Синегубов.

Также рассказал, что большинству харьковчан медицинская помощь была оказана сразу на месте или амбулаторно. 17 человек доставили в больницы, среди них – 3 детей. Еще 3 пострадавших были в тяжелом состоянии.

Последствия атаки России на Харьков 18 апреля / Фото из телеграма Синегубова

За прошедшие сутки еще 5 человек обратились за помощью к врачам, в частности, 2 детей. Сейчас в больницах Харькова находятся 18 человек.

5-летний мальчик, 15-летняя девушка и 12-летний парень – в состоянии средней тяжести. Один 9-летний ребенок находится в удовлетворительном состоянии и вскоре будет выписан,

– отметил председатель ОВА.

Двое взрослых сейчас в тяжелом состоянии. Еще 2 человека пожилого возраста находятся в среднем состоянии тяжести. Еще 10 – в удовлетворительном.

Председатель ОВА также отметил, что врачи оказывают пострадавшим высококвалифицированную медицинскую помощь, 24/7 борются за жизнь и здоровье харьковчан.