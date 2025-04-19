Женщине ампутировали ногу, – врач о состоянии тяжелораненых в результате удара по Харькову

Российские оккупанты 18 апреля снова атаковали Харьков баллистическими ракетами. Террористический удар врага унес жизнь одного человека, еще более 100 получили ранения.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что больше всего пострадала многоэтажка, над которой разорвалась ракета. Спасательно-аварийные работы закончили поздно вечером.

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В каком состоянии пострадавшие

После вражеского удара в больницы обратилось 114 человек. Кроме этого, повреждено несколько производств, 45 домов, 2 школы, сады, центр детского творчества, много автомобилей. В течение дня соответствующие службы работали над тем, чтобы вернуть коммуникации в дома харьковчан.

Местные присоединились к доброму делу и посреди улицы раздавали кофе, перекус, паски людям, которые работают над ликвидацией последствий удара.

В эти дни усиленно работали медики, некоторым из пострадавших они спасли жизнь. К сожалению, у одной из раненых есть ампутация.

Было 3 очень тяжелых пациента, которых сразу доставили в операционную. У женщины 40 лет была травматическая ампутация левой нижней конечности. Также в тяжелом состоянии был мужчина. У него проникающее ранение брюшной полости, осколок в животе. Органы удалось сохранить,

– рассказал гендиректор Харьковской областной клинической больницы Руслан Врагов.

По состоянию на 19 апреля женщина и мужчина находятся в реанимации. Третий человек также был в операционной, но пока его ранения немного легче.

Харьковчане продолжают устранять последствия удара, ремонтируют квартиры, вывозят родных из разрушенных домов. Но главная потребность местных – это окна. Они заполняют заявки и обращаются с ними к городским властям, коммунальным службам, благотворителям.