Россия сбросила КАБы по Харькову, попав в дом: среди спасенных женщина с пушистым питомцем

Вечером 2 октября Россия нанесла авиаудар по Салтовскому району Харькова. Попадание вражеской бомбы пришлось в жилую 5-этажку. В ОВА сообщили, что пострадали 12 человек, среди которых 3-летняя девочка.

В результате удара по дому произошло разрушение фасадной части и 4-х квартир на 4-м и 5-м этажах. Удар пришелся по спальному району города. Об этом 24 каналу сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, подчеркнув, что никаких военных и инфраструктурных объектов там нет.

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Последствия от вечернего удара КАБами

На месте удара возникло возгорание конструктивных элементов дома, повреждено 10 автомобилей.

Известно о том, что враг нанес несколько ударов управляемыми авиабомбами по Харькову, одна попала в многоквартирный жилой дом в Салтовском районе, разрушено несколько этажей. На месте работали Нацполиция, подразделения ГСЧС, экстренная скорая медицинская помощь,

– озвучил Синегубов.

В Нацполиции сообщили, что Россия ударила 4 КАБами: 2 по Золочеву и еще 2 по Харькову. Кроме Салтовского района Харькова, попадание зафиксировано в лесопарковой зоне в Шевченковском районе. Там повреждены дома, которые расположены рядом. Обошлось без жертв.

Предварительно известно, что противник сбросил КАБ-250 с УМПК. На месте была развернута криминалистическая лаборатория. Попадание в Салтовском районе произошло не в крышу дома, а в квартиру на 4 этаже, внутри есть обвалы. Во дворе 5-этажки стояли его жители, среди спасенных – женщина со своим рыжим котиком, которого пыталась всячески успокоить.

Удар по жилому дому в Салтовском районе Харькова / Анна Черненко для 24 Канала

КАБы враг сбросил с Су-34, которые вылетели из Белгородщины

На месте удара можно было увидеть обломки от управляемой авиабомбы, их исследовали сотрудники Харьковской областной прокуратуры. В ведомстве рассказали, что в течение 20 минут враг из населенного пункта Строитель Белгородской области с применением 2 самолетов Су-34 осуществил пуски 5 управляемых авиационных бомб по Харькову и пригороду (Дергачевский район).

По предварительной информации, это были УМПБ Д-30СН. По данным контроля систем ПВО, их скорость составляла 600 км/ч. На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

В ГСЧС отчитались, что пожарные локализовали огонь в Салтовском районе в 23:47, в 00:30 3 октября полностью ликвидировали. В ведомстве также сообщили, что 3 октября около 05:00 вражеская авиация нанесла серию бомбовых ударов по селу Черкасская Лозовая Молоданиловской громады. В результате удара КАБами горели жилые дома на площади 200 метров квадратных. Пострадала 59-летняя женщина.

Последствия вражеской атаки по Харькову / Анна Черненко для 24 Канала