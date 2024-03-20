Пламя охватило гражданское здание, под завалами есть люди: что известно об обстреле Харькова 20 марта

Россияне нанесли удар по Холодногорскому району Харькова. Все пострадавшие - гражданские. Правоохранители оперативно открыли дело о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Россияне варили ракетой по Харькову около часа дня. Уже известно о погибших и раненых, однако под завалами еще могут находиться люди.

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Что известно об обстреле города

В 12:58 Игорь Терехов сообщил на своем официальном телеграмм-канале о том, что в Харькове прогремел взрыв. Впоследствии руководитель Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов при осмотре обломков сказал, что, предварительно, россияне ударили ракетой X-59.

Правоохранитель сообщил, что повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. На месте обстрела вспыхнул сильный пожар, огонь охватил более 2 тысяч квадратных метров.

Болвинов подчеркнул, что россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре – обычной типографии, цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции.

Здание охватило сильным пламенем и затянуло дымом.

В 16:45 в ГСЧС сообщили, что в связи с большим количеством легковоспламеняющихся материалов в здании и межэтажным разрушением площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

Последствия обстрела Харькова: фото ГСЧС, Болвинова и Харьковской прокуратуры

В 17:44 в ГСЧС опубликовали сообщение, в котором рассказали, что пожар локализовали площади 10 тысяч квадратных метров. Продолжается ликвидация.

Есть погибшие и пострадавшие

Вскоре после удара Мэр города, руководитель Следственного управления полиции и сотрудники ГСЧС сообщили, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.

Около двух часов дня Болвинов написал, что погибли 3 человека. Зато в ГСЧС сообщили об 1 жертве, которую они обнаружили на месте происшествия.

Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара. На месте также работают психологи ГСЧС,

– сообщили в ГСЧС.

В 15:01 Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что спасатели обнаружили тело одного погибшего человека. И, по их информации, еще двое погибших есть под завалами. А всего под завалами могут находиться до 10 человек.

Он также добавил, что в больницах находятся 5 мужчин с ранениями различной степени тяжести.

Мужчина 47 лет в легком состоянии.

65-, 37- и 46-летние мужчины получили травмы средней тяжести.

Еще один 46-летний мужчина - в тяжелом состоянии.

По данным Харьковской облпрокуратуры, все пострадавшие – гражданские мужчины, работники предприятия.

Уже в 16:37 мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество погибших в результате террористического удара россиян по Харькову возросло до четырех.

Глава ОВА Синегубов также сказал, что уже известно о 7 раненых. Он добавил, что 6 из них доставили в больницу. Один человек от госпитализации отказался.

В 17:23 в прокуратуре заявили, что количество погибших возросло до 5 человек.

: По состоянию на 17:25 известно о 7 раненых и 5 погибших. Под завалами продолжают искать людей.

Поисково-спасательная операция еще продолжается, поэтому это не окончательные данные. И, к сожалению, количество жертв и пострадавших может возрасти.

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством – ч. 2 ст. 438 УК Украины.