Россия ударила по двум районам Харькова: есть пострадавшие
Источник:Игорь Терехов
Российские войска в очередной раз нанесли удар по Харькову вечером 20 сентября. Под ударом оказался центральный район Харькова.
Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях. Об этом в своем телеграмм-канале написал городской голова Харькова Игорь Терехов.
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Какие последствия удара по Харькову
Удар по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,
– написал Терехов.
В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что к месту удара уже отправились все экстренные службы.
Напомним, что ранее Терехов сообщал, что россияне в очередной раз атаковали город КАБами. Он также предупреждал, что есть угроза повторных пусков.
К сожалению, за уже в 23:02 Терехов сообщил, что в результате удара есть пострадавшие.
"По уточненной информации по Харькову было три удара – два по Шевченковскому району, один по Киевскому. Есть предварительная информация, что есть пострадавшие", – сообщил городской голова.
Впоследствии Синегубов рассказал, что россияне ударили по проезжей части в центре Харькова, горит автомобиль. В результате атаки повреждения киоски, остекление зданий больницы и отель.
Также пока известно об одном пострадавшем.
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Заметим, что это не первый удар по Харькову 20 сентября. Несколькими часами ранее россияне уже сбрасывали КАБы на город, тогда попадания зафиксировали в Слободском и Основянском районах. В результате атаки пострадали 3 человека.