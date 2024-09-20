Россия ударила по двум районам Харькова: есть пострадавшие

Российские войска в очередной раз нанесли удар по Харькову вечером 20 сентября. Под ударом оказался центральный район Харькова.

Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях. Об этом в своем телеграмм-канале написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Смотрите также Удар по Днепру: частично разрушено здание образовательного центра, есть пострадавший

Какие последствия удара по Харькову

Удар по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,

– написал Терехов.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что к месту удара уже отправились все экстренные службы.

Напомним, что ранее Терехов сообщал, что россияне в очередной раз атаковали город КАБами. Он также предупреждал, что есть угроза повторных пусков.

К сожалению, за уже в 23:02 Терехов сообщил, что в результате удара есть пострадавшие.

"По уточненной информации по Харькову было три удара – два по Шевченковскому району, один по Киевскому. Есть предварительная информация, что есть пострадавшие", – сообщил городской голова.

Впоследствии Синегубов рассказал, что россияне ударили по проезжей части в центре Харькова, горит автомобиль. В результате атаки повреждения киоски, остекление зданий больницы и отель.

Также пока известно об одном пострадавшем.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме.

Заметим, что это не первый удар по Харькову 20 сентября. Несколькими часами ранее россияне уже сбрасывали КАБы на город, тогда попадания зафиксировали в Слободском и Основянском районах. В результате атаки пострадали 3 человека.