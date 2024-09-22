Подлый удар России по Харькову: кадры жутких последствий вражеской атаки

Российские оккупанты поздно вечером 21 сентября попали по многоэтажке в Харькове. К сожалению, в результате действий врага пострадали мирные жители.

Также фиксируются разрушения в результате атаки врага, в частности лежат десятки поврежденных или сожженных автомобилей. В Национальной полиции показали фото и видео с последствиями атаки противника.

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Последствия российского удара

Поздно вечером, 21 сентября, около 23:00 россияне тремя ФАБ-500 обстреляли Шевченковский район Харькова и пригород. Один из боеприпасов попал возле подъезда жилого многоэтажного дома.

В Национальной полиции сообщили, что повреждены фасад и окна. Также загорелись машины перед домом – четыре гражданских транспортных средства сгорели полностью, повреждены – 21.

Враг атаковал Харьков: смотрите видео

В результате очередного обстрела врага, по данным Национальной полиции, пострадали, предварительно, 20 харьковчан, среди которых 3 несовершеннолетних. Речь идет об одном ребенке 8 лет и двух 17-летних подростках.

По состоянию на утро 22 сентября проводятся аварийно-спасательные работы на месте попадания.

Враг попал по многоэтажке в Харькове / Фото Национальной полиции и Суспильного

Жители убирают в полуразрушенных квартирах, выносят оконные рамы, выбрасывают куски бетонных конструкций из отверстий, где раньше стояли стены их домов. Во дворе также работают коммунальщики.

"Подверглись разрушениям жилые дома 16 и 9 этажей, повреждены еще 7 домов. Выбито более 1200 окон", – сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов по состоянию на 8:45.