Також фіксуються руйнування внаслідок атаки ворога, зокрема лежать десятки пошкоджених чи спалених автівок. В Національній поліції показали фото та відео з наслідками атаки противника.

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Наслідки російського удару

Пізно ввечері, 21 вересня, близько 23:00 росіяни трьома ФАБ-500 обстріляли Шевченківський район Харкова та передмістя. Один з боєприпасів влучив біля під’їзду житлового багатоповерхового будинку.

У Національній поліції повідомили, що пошкоджені фасад та вікна. Також зайнялися автівки перед будинком — чотири цивільні транспортні засоби згоріли повністю, пошкоджені – 21.

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Внаслідок чергового обстрілу ворога, за даними Національної поліції, постраждали, попередньо, 20 харків'ян, серед яких 3 неповнолітніх. Ідеться про одну дитину 8 років та двоє 17-річних підлітків.

Станом на ранок 22 вересня проводяться аварійно-рятувальні роботи на місці влучання.

Ворог поцілив по багатоповерхівці у Харкові / Фото Національної поліції і Суспільного

Мешканці прибирають у напівзруйнованих квартирах, виносять віконні рами, викидають шматки бетонних конструкцій з отворів, де раніше стояли стіни їхніх осель. У дворі також працюють комунальники.

"Зазнали руйнувань житлові будинки 16 та 9 поверхів, пошкоджені ще 7 будинків. Вибито понад 1200 вікон", – повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов станом на 8:45.