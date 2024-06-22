Смертельный удар по центру Харькова: все, что известно о российской атаке

Днем, 22 июня, россияне нанесли коварные удары КАБами по мирному населению Харькова. В результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие, сообщают о повреждении инфраструктуры города.

Взрывы в Харькове прогремели около 15 часов. Уже через несколько минут городской голова сообщил, что, предварительно, 4 удара пришлось по Харькову. Вскоре в городе прогремели повторные взрывы. Все, что известно о вражеской атаке на Харьков днем, 22 июня, читайте в материале 24 Канала.

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