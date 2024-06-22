Смертельный удар по центру Харькова: все, что известно о российской атаке
Днем, 22 июня, россияне нанесли коварные удары КАБами по мирному населению Харькова. В результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие, сообщают о повреждении инфраструктуры города.
Взрывы в Харькове прогремели около 15 часов. Уже через несколько минут городской голова сообщил, что, предварительно, 4 удара пришлось по Харькову. Вскоре в городе прогремели повторные взрывы. Все, что известно о вражеской атаке на Харьков днем, 22 июня, читайте в материале 24 Канала.
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По данным ГСЧС, сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом. Работают 80 сотрудников ГСЧС и 18 единиц аварийно-спасательной техники. Всего в результате массированного удара по Харькову по предварительным данным погибли уже 3 человека, еще 42 пострадали, из них 2 ребенка. Начальник аварийно-спасательной части по ликвидации аварийных ситуаций Сергей Рашевский рассказал, что для того, чтобы продолжить разбор завалов спасателям надо обвалить часть дома. По его словам часть фасада поврежденного от российского удара здания является несущей стеной. Часть 4 и 5 этажа находятся в аварийном состоянии и в любой момент может быть их разрушение. Вместе с экспертами решено демонтировать часть этих этажей, во избежание бесконтрольного разрушения. По данным Харьковской областной прокуратуры, в городе повреждены жилые дома, магазины, офисные помещения, кафе, автосалон, легковые авто, троллейбус, остановку транспорта. Информация в дальнейшем будет обновляться. Момент попадания попал на видеорегистратор. Болвинов отметил, что людей нет под завалами частично разрушенного авиаударом дома напротив автовокзала. Но точно мы сможем сказать после того, как все завалы будут разобраны, Количество пострадавших, к сожалению, снова увеличилось. Теперь их количество достигает 38. По состоянию на сейчас количество раненых увеличилось до 37 человек. Медики борются за жизнь четырех пациентов – двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии. Количество жертв может увеличиваться – сейчас продолжается спасательная операция, ведь ударом была разрушена жилая пятиэтажка. Среди раненых на проспекте Гагарина – две несовершеннолетние девушки, 12 и 13 лет. Одна из них в тяжелом состоянии, Харьковская городская прокуратура сообщила, что на месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военного преступления. Начато уголовные производства по статье 438 УК Украины. Там уточнили, что правоохранителями зафиксировано попадание трех боеприпасов по территории предприятия в Холодногорском районе города. Также было одно попадание по жилому пятиэтажному дому в Основянском районе города. В Харьковской ОВА отметили, что враг запустил по гражданским людям четыре снаряда УМПБ Д-30 с территории Белгородской области. Начальник следственных полиции Харьковщины Сергей Болвинов рассказал, что трое раненых в результате удара КАБом по жилому дому в Харькове находятся в тяжелом состоянии. На заводе, по которому попали тремя авиабомбами, по данным Болвинова, погиб охранник, ранения получили четыре человека. По состоянию на сейчас известно о трех погибших, по меньшей мере 25 раненых. Из-за вражеского удара 16 человек госпитализированы, двое из них – дети. Четыре человека - в тяжелом состоянии. По данным Харьковской ОВА, повреждена исключительно гражданская инфраструктура: дом, остановки общественного транспорта, магазины. По словам Игоря Терехова, одна управляемая авиабомба попала в жилой дом в Харькове, еще три – попали в другом районе в производственное предприятие. Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть, Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на сейчас известно о 19 раненых и трех погибших. Корреспонденты Суспильного сообщили, что одна из погибших в результате попадания авиабомбы по центру Харькова – пассажирка троллейбуса, который высаживал людей на остановке возле места удара. По словам мэра Харькова, количество пострадавших возросло до 18. Игорь Терехов сообщил, что в результате террористического удара по жилому дому погибли два человека. В то же время 15 человек получили ранения. Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по городу управляемыми авиабомбами. По его словам, есть угроза повторных ударов. Согласно данным городского головы, в результате обстрела, к сожалению, есть погибшие и раненые. Известно, что удар пришелся по жилому дому. "Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки, – рассказал Игорь Терехов. Оккупанты нанесли удары по Харькову. Места попаданий проверяют экстренные службы, Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы. В то же время о серии ударов также сообщили корреспонденты Суспильного.
– пояснил он.
– отметил начальник следственных полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
– сказал Владимир Зеленский, комментируя удар.
– написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным ГСЧС, сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом. Работают 80 сотрудников ГСЧС и 18 единиц аварийно-спасательной техники.
Всего в результате массированного удара по Харькову по предварительным данным погибли уже 3 человека, еще 42 пострадали, из них 2 ребенка.
Начальник аварийно-спасательной части по ликвидации аварийных ситуаций Сергей Рашевский рассказал, что для того, чтобы продолжить разбор завалов спасателям надо обвалить часть дома.
По его словам часть фасада поврежденного от российского удара здания является несущей стеной. Часть 4 и 5 этажа находятся в аварийном состоянии и в любой момент может быть их разрушение. Вместе с экспертами решено демонтировать часть этих этажей, во избежание бесконтрольного разрушения.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в городе повреждены жилые дома, магазины, офисные помещения, кафе, автосалон, легковые авто, троллейбус, остановку транспорта.
Информация в дальнейшем будет обновляться.
Момент попадания попал на видеорегистратор.
Болвинов отметил, что людей нет под завалами частично разрушенного авиаударом дома напротив автовокзала.
Но точно мы сможем сказать после того, как все завалы будут разобраны,
Количество пострадавших, к сожалению, снова увеличилось. Теперь их количество достигает 38.
По состоянию на сейчас количество раненых увеличилось до 37 человек. Медики борются за жизнь четырех пациентов – двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии.
Количество жертв может увеличиваться – сейчас продолжается спасательная операция, ведь ударом была разрушена жилая пятиэтажка. Среди раненых на проспекте Гагарина – две несовершеннолетние девушки, 12 и 13 лет. Одна из них в тяжелом состоянии,
Харьковская городская прокуратура сообщила, что на месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военного преступления. Начато уголовные производства по статье 438 УК Украины.
Там уточнили, что правоохранителями зафиксировано попадание трех боеприпасов по территории предприятия в Холодногорском районе города. Также было одно попадание по жилому пятиэтажному дому в Основянском районе города.
В Харьковской ОВА отметили, что враг запустил по гражданским людям четыре снаряда УМПБ Д-30 с территории Белгородской области.
Начальник следственных полиции Харьковщины Сергей Болвинов рассказал, что трое раненых в результате удара КАБом по жилому дому в Харькове находятся в тяжелом состоянии.
На заводе, по которому попали тремя авиабомбами, по данным Болвинова, погиб охранник, ранения получили четыре человека.
По состоянию на сейчас известно о трех погибших, по меньшей мере 25 раненых. Из-за вражеского удара 16 человек госпитализированы, двое из них – дети. Четыре человека - в тяжелом состоянии.
По данным Харьковской ОВА, повреждена исключительно гражданская инфраструктура: дом, остановки общественного транспорта, магазины.
По словам Игоря Терехова, одна управляемая авиабомба попала в жилой дом в Харькове, еще три – попали в другом районе в производственное предприятие.
Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть,
Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на сейчас известно о 19 раненых и трех погибших.
Корреспонденты Суспильного сообщили, что одна из погибших в результате попадания авиабомбы по центру Харькова – пассажирка троллейбуса, который высаживал людей на остановке возле места удара.
По словам мэра Харькова, количество пострадавших возросло до 18.
Игорь Терехов сообщил, что в результате террористического удара по жилому дому погибли два человека. В то же время 15 человек получили ранения.
Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по городу управляемыми авиабомбами. По его словам, есть угроза повторных ударов.
Согласно данным городского головы, в результате обстрела, к сожалению, есть погибшие и раненые. Известно, что удар пришелся по жилому дому.
"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки, – рассказал Игорь Терехов.
Оккупанты нанесли удары по Харькову. Места попаданий проверяют экстренные службы,
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы. В то же время о серии ударов также сообщили корреспонденты Суспильного.