По состоянию на утро 23 июня в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему. В частности, трем детям.

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В каком состоянии пострадавшие в результате удара по Харькову

Четверо пациентов – в тяжелом состоянии, прооперированы,
– сообщил председатель Харьковской ОГА.

Также рассказал, что состояние детей 12 и 13 лет среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно.

"К сожалению, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов оккупантов", – отметил Олег Синегубов.

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Какие последствия атаки на Харьков 22 июня

  • В Основянском районе в результате попадания КАБ поврежден 5-этажный жилой дом, частный дом, 5 нежилых зданий, 16 торговых павильонов, 25 транспортных средств и 1 троллейбус, 2 аптеки, автосалон.
  • Пострадали 52 человека. В частности, 3 детей и 1 полицейский. Погибли 2 человека.
  • В Холодногорском районе в результате российского обстрела повреждено здание предприятия. Ранены 4 человека, также есть жертва.