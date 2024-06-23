Станом на ранок 23 червня в лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому. Зокрема, трьом дітям.
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В якому стані постраждалі внаслідок удару по Харкову
Четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані,
– повідомив голова Харківської ОВА.
Також розповів, що стан дітей 12 та 13 років середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно.
"На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів", – зазначив Олег Синєгубов.
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Які наслідки атаки на Харків 22 червня
- В Основ'янському районі внаслідок попадання КАБ пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватний будинок, 5 нежитлових будівель, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів та 1 тролейбус, 2 аптеки, автосалон.
- Постраждали 52 людини. Зокрема, 3 дітей і 1 поліцейський. Загинули 2 людей.
- У Холодногірському районі внаслідок російського обстрілу пошкоджена будівля підприємства. Поранені 4 людей, також є жертва.