Сознательно целились по многоэтажке: Свитан ответил, как можно обезопасить Харьков

Российские оккупанты нанесли коварный удар по многоэтажке в Харькове 30 августа. Уберечь город от таких ударов КАБами сложно, но возможно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что оккупант продолжают активно применять КАБы. В свое время количество ударов этим оружием уменьшилось, потому что россияне были вынуждены отвести самолеты в другие места из-за ударов по аэродромам. Сейчас они снова скидывают около сотни КАБов в сутки.

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Россия продолжает геноцид

Как отметил Свитан, оккупанты специально запустили КАБ по многоэтажному дому. Они указывают точку, куда должно прилететь это оружие.

КАБ прилетел туда, куда его направили. Они вводят точку удара. Целью была именно многоэтажка, где живут гражданские. Очередная геноцидная атака,

– заметил Свитан.

Харьков возможно уберечь от ударов КАБами, хоть это сделать будет сложно. К сожалению, город расположен слишком близко к территории России. Чтобы уберечь его, нужно для начала создать буферную зону в Белгородской области на расстоянии примерно 50 километров.

Нужно подойти к Белгороду, чтобы оккупанты не могли с этого расстояния скидывать КАБы. Затем было бы нужно завести под Харьков Patriot или SAMP/T. Также нужно прикрыть это другими системами, чтобы не могли залетать те же "Ланцеты". Стоит будет еще создать зону безопасности от баллистических ракет. Только там можно уберечь Харьков,

– подчеркнул Свитан.

Обратите внимание! 30 августа оккупанты обстреливали Харьков управляемыми авиабомбами. Одна из них ударила по многоэтажному дому.